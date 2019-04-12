"Эвертон" хочет выкупить Зума и Гомеша
Наставник "Эвертона" Марку Силва подтвердил, что его клуб хочет выкупить защитника Курта Зума и полузащитника Андре Гомеша, которые этот сезон проводят на "Гудисон Парк" на правах аренды.
По ходу этого сезона Зума, приглашенный из "Челси", и Гомеш, взятый на время у "Барселоны", превратились в основных игроков команды Силвы.
Оба игрока проявили себя с лучшей стороны и, по слухам, заинтересовали целый ряд клубов. Однако "ириски" все равно хотят попытаться сохранить Курта и Андре, даже если это будет стоить недешево.
"Шансы есть всегда, но это зависит не только от нас. Они счастливы здесь, и это хороший знак. Они демонстрируют хорошую игру, наслаждаются своим футболом и помогают нам".
"Это правда, что мы довольны ими, и мы должны попытаться сохранить их. Это зависит не только от нас — сами игроки и их клубы тоже должны решить. В подходящий момент мы сделаем что-нибудь", — цитирует Силву The Telegraph.
12.04.2019 13:00
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У Щелси трансферы под запретом, так что Зуму вряд ли отдадут.
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