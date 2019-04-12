"Манчестер Сити" просматривал Луку Йовича

Спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн лично ездил в Лиссабон просматривать нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича.

С приближением летнего межсезонья Бегиристайн, отвечающий за трансферную политику чемпионов Премьер-Лиги, заметно активизировался и стал все чаще бывать на стадионах по всей Европе.



Например, на прошлой неделе испанский директор просматривал полузащитника "Атлетико" Родри в матче Ла Лиги против "Жироны".



А в минувший четверг Бегиристайн стал свидетелем, как Йович огорчил в Лиге Европы "Бенфику", у которой, к слову, "Айнтрахт" его и арендует.



На "Этихад" полностью довольны своими нападающими в лице Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса, однако это не мешает "Сити" отслеживать рынок в поисках больших талантов, и 21-летний Йович, забивший 17 голов в 26 матчах этого сезона, относится именно к такой категории.