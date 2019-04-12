Мане уверен, что Кейта будет успешен в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане убежден, что полузащитник Наби Кейта станет большой звездой на "Энфилде".

Дебютный сезон Кейта в мерсисайдском клубе складывается непросто. Наби уверенно провел несколько первых матчей, но затем его форма пошла на убыль.



В последние недели 24-летний гвинеец снова хорош, забивая в двух матчах подряд, хотя до этого не мог отличиться 27 поединков за "Ливерпуль". По мнению Мане, это только начало для его друга и бывшего партнера по "РБ Зальцбург".



"Я давно его знаю, еще со времен, когда он пришел в Зальцбург, и он был тем же".



"Поначалу ему было очень тяжело в Зальцбурге, но он никогда не переставал упорно работать. Какое-то время он не играл, однако он сохранял позитивный настрой и впоследствии стал звездой команды".



"Я на 100 процентов уверен, что он будет невероятно хорош и здесь".



"Если честно, думаю, он добавит еще. В данный момент его дела идут хорошо, и каждый очень рад за него".



"Нам еще предстоит увидеть настоящего Наби. Он хорошо провел два последних матча. Я очень хорошо его знаю, и он еще добавит. Думаю, голы всегда придают ему уверенности. Он забил два гола, и это заставит его еще больше поверить в себя", — цитирует Мане Sky Sports.