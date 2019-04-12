"Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" пытаюся переманить Пола Митчелла

"Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" сражаются за трансферного гуру "РБ Лейпциг" Пола Митчела, предлагая тому пост спортивного директора.

Митчел заработал прекрасную репутацию искателя талантов, еще работая в Англии на "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". К "святым" он привел игроков вроде Садио Мане, Душана Тадича и Грациано Пелле, к "шпорам" — Тоби Алдервейрелда, Деле Алли и Кирана Триппьера.



В Лейпциге Пол только подтвердил свою репутацию, однако в данный момент находится на распутье, сообщает Sky Sports. В скором времени 38-летнему Митчеллу предстоит сделать выбор между уходом в другой клуб и новым контрактом с "РБ Лейпциг".



В Лейпциге Митчеллу готовы предложить сделку до 2025 года, благодаря чему Пол значительно увеличит свою зарплату и влияние в клубе — а в будущем даже может стать главным тренером.



Если гранды Премьер-Лиги видят в Митчелле идеального спортивного директора, то клубам Бундеслиги Пол интересен как подающий надежды тренер. Внимание на англичанина уже обратили "Шальке-04" и менхенгладбахская "Боруссия".



Добавим, что "Юнайтед" уже достаточно давно задумывается о создании в клубе должности технического директора, надеясь произвести назначение до старта следующего сезона. "Арсенал" и "Челси" в свою очередь ищут замену Свену Мислинтату и Майклу Эменало, соответственно.