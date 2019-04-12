Клаттенбург рассказал, фанатом какого клуба является

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург признался, что всегда был фанатом "Ньюкасла".

Свою судейскую карьеру Клаттенбург начал в 1999 году, а в 2004 стал обслуживать матчи Премьер-Лиги. Со временем Марк заработал репутацию лучшего английского рефери.



Пиком карьеры Клаттенбурга стал 2016 год, когда он отметился появлениями в финалах Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы, по поводу чего даже сделал себе татуировку.



В 2017 году Клаттенбург уехал в Саудовскую Аравию, а после небольшого перерыва обзавелся новой работой и теперь обслуживает матчи китайской Суперлиги.



Судя по всему, Марк оборвал все связи с судейским корпусом со своей родины, потому что в серии вопросов и ответов в твиттере решил признаться в предрасположенности к определенному клубу.



"Ньюкасл Юнайтед". Лучшая команда в мире!" — написал Клаттенбург.



Добавим, что Марк является уроженцем городка Консетт, что находится в 23 километрах к юго-западу от Ньюкасла.