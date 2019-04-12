Клаттенбург рассказал, фанатом какого клуба является
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург признался, что всегда был фанатом "Ньюкасла".
Свою судейскую карьеру Клаттенбург начал в 1999 году, а в 2004 стал обслуживать матчи Премьер-Лиги. Со временем Марк заработал репутацию лучшего английского рефери.
Пиком карьеры Клаттенбурга стал 2016 год, когда он отметился появлениями в финалах Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы, по поводу чего даже сделал себе татуировку.
В 2017 году Клаттенбург уехал в Саудовскую Аравию, а после небольшого перерыва обзавелся новой работой и теперь обслуживает матчи китайской Суперлиги.
Судя по всему, Марк оборвал все связи с судейским корпусом со своей родины, потому что в серии вопросов и ответов в твиттере решил признаться в предрасположенности к определенному клубу.
"Ньюкасл Юнайтед". Лучшая команда в мире!" — написал Клаттенбург.
Добавим, что Марк является уроженцем городка Консетт, что находится в 23 километрах к юго-западу от Ньюкасла.
12.04.2019 08:00
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ну кончено ньюкасл, мы то знаем за кого он болеет
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Новости из 2007
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у Ховарда Уэбба, Марка Халси и Ли Мэйсона тоже была любимая команда в АПЛ и они их открыто поддерживали. Никогда не скрывали и даже гордились тем, что являлись 12 игроком мю.
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Осталось теперь найти подборочку его подсуживаний ньюкаслу
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