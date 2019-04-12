Клаттенбург рассказал, фанатом какого клуба является

Марк Клаттенбург Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург признался, что всегда был фанатом "Ньюкасла".

Свою судейскую карьеру Клаттенбург начал в 1999 году, а в 2004 стал обслуживать матчи Премьер-Лиги. Со временем Марк заработал репутацию лучшего английского рефери.

Пиком карьеры Клаттенбурга стал 2016 год, когда он отметился появлениями в финалах Лиги Чемпионов и Чемпионата Европы, по поводу чего даже сделал себе татуировку.

В 2017 году Клаттенбург уехал в Саудовскую Аравию, а после небольшого перерыва обзавелся новой работой и теперь обслуживает матчи китайской Суперлиги.

Судя по всему, Марк оборвал все связи с судейским корпусом со своей родины, потому что в серии вопросов и ответов в твиттере решил признаться в предрасположенности к определенному клубу.

"Ньюкасл Юнайтед". Лучшая команда в мире!" — написал Клаттенбург.

Добавим, что Марк является уроженцем городка Консетт, что находится в 23 километрах к юго-западу от Ньюкасла.


Метки Клаттенбург, Ньюкасл, рефери

Автор mihajlo   

Дата 12.04.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. infamous 12.04.2019 08:52 # infamous
    ну кончено ньюкасл, мы то знаем за кого он болеет

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  2. ganinilyha 12.04.2019 08:44 # ganinilyha
    Новости из 2007

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  3. tigerpool 12.04.2019 08:21 # tigerpool
    у Ховарда Уэбба, Марка Халси и Ли Мэйсона тоже была любимая команда в АПЛ и они их открыто поддерживали. Никогда не скрывали и даже гордились тем, что являлись 12 игроком мю.

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  4. van-der-slav 12.04.2019 08:07 # van-der-slav
    Осталось теперь найти подборочку его подсуживаний ньюкаслу

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