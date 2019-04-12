Владельцы ПСЖ могут купить клуб Чемпионшипа

Могущественные владельцы ПСЖ из Катара рассматривают возможность покупки английского клуба.

Инвестиционная компания Qatar Sports Investments владеет ПСЖ с 2011 года, за это время превратив клуб с "Парк де Пренс" в настоящего гранда европейского футбола, располагающего звездами первой величины вроде Неймара и Килиана Мбаппе.



Однако теперь QSI, во главе которой находится президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи, задумывается о расширении своего футбольного портфолио — по примеру City Football Group, дочерней компании "Манчестер Сити".



Как сообщает The Telegraph, наиболее вероятным сценарием для катарцев является покупка клуба из Чемпионшипа. Среди тех, кто может получить соответствующие инвестиции, называются "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и "Куинз Парк Рейнджерс".



Добавим, что правила УЕФА запрещают участвовать в Лиге Чемпионов или Лиге Европы двум клубам, которые напрямую или косвенно принадлежат одному и тому же собственнику. Если данная проблема когда-либо возникнет перед QSI, катарским инвесторам, возможно, придется произвести определенную реструктуризацию.