Эмери: "Рэмси сыграл потрясающим образом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил классную игру Аарона Рэмси, несмотря на неминуемый отъезд полузащитника из клуба.

Накануне вечером Рэмси помог "канонирам" одержать победу 2:0 над "Наполи" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Именно Аарон заставил защитника Калиду Кулибали совершить автогол на 14-й минуте.



Эмери восхищен тем, что 28-летний валлиец продолжает выкладываться на полную катушку ради "Арсенала", хотя уже давно известно, что в конце сезона Рэмси уйдет свободным агентом в "Ювентус".



"Аарон Рэмси сыграл потрясающим образом. Думаю, он хочет добиться кое-чего особенного с нами, хочет помочь нам с этим, потому что "Арсенал" ему небезразличен".



"Здесь, при поддержке наших болельщиков, он дает нам даже больше, чем может. Он не только показывает свою лучшую игру индивидуально, но и участвует в коллективном мышлении".



"Я хочу наслаждаться этим временем, пока мы вместе. Я хочу добиться чего-нибудь особенного вместе. В данный момент он целиком сосредоточен на "Арсенале", — цитирует Эмери Sky Sports.