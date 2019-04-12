Виргил Ван Дейк. Самый дорогой, но и самый лучший

Защитник Виргил Ван Дейк стал игроком, который изменил "Ливерпуль", сделав его солиднее. Лидерские качества голландца, его надежная игра в обороне и мудрые подсказки партнерам — качества, которые по достоинству оценили не только на "Энфилде". Сейчас Виргила многие считают лучшим защитником английской лиги, а кто-то — и мира. Но было время, когда мало кто мог увидеть в нем будущего идеального центрбека.

Возможно, этот момент станет решающим в чемпионской гонке "Ливерпуля" с "Манчестер Сити". В контратаке у "Тоттенхэма" было два игрока против одного защитника, но этим защитником был Виргил Ван Дейк. Он выжидал и выжидал, обрезая угол, который позволил бы Муссе Сиссоко передать мяч Сону. Расположение Ван Дейка в каждой фазе этой контратаки было идеальным — он заставил Сиссоко пробить по воротам со слабой левой ноги, что было наименьшим злом в той ситуации. Ван Дейк получил свою награду, когда Сиссоко промазал.



В тот момент казалось, что голландец спас одно очко для "Ливерпуля" в матче с "Тотттенхэмом", но когда Тоби Алдервейрелд отправил мяч в сетку своих ворот на последних минутах, оказалось, что "Ливерпуль" каким-то удивительным образом выиграл.



Ван Дейк прибыл в "Ливерпуль" как самый дорогой защитник мира, но теперь получил признание как лучший в мире, и те вложения, которые "красные" совершили, чтобы забрать голландца у "Саутгемптона", не кажутся чрезмерными. Один статистический факт может расставить все по своим местам. Ван Дейк — единственный защитник в Премьер-Лиге среди тех, кто провел 10 и больше матчей в сезоне, которого никому не удалось обвести. А ведь он не пропустил ни одного поединка.



Учитывая этот и многие другие статистические факты, неудивительно, что Ван Дейк является фаворитом букмекеров на получение приза Игроку Года по всем версиям. Что удивляет, так это количество времени, понадобившееся Ван Дейку, чтобы выйти на столь высокий уровень. Летом ему исполнится 28 лет, но только в прошлом сезоне Ван Дейк впервые сыграл в плей-офф Лиги Чемпионов.



Виргил является самым возрастным игроком в линии обороны "Ливерпуля", которая вышла в старте против "Тоттенхэма", но только у 20-летнего Трента Александер-Арнольда меньше матчей за сборную, чем у Ван Дейка. Его нынешний партнер по центру обороны Жоэль Матип фактически ушел из сборной Камеруна, когда Виргил дебютировал за сборную Голландии в 2015 году.



Как могло так случиться, что такой хороший игрок, который предельно комфортно себя чувствует против самых опасных форвардов мира, вынужден был ждать своего признания? Этот вопрос озадачивает многих, но есть тут и объяснения.



Годы в "Гронингене"



Будучи подростком, Ван Дейк имел совсем иную структуру тела и играл на правом фланге обороны "Виллем II", прежде чем скачок роста позволил ему перебраться в центр защиты. Столь резкие изменения в его теле принесли проблемы, и прогресс Виргила был приостановлен травмами колена и паха.



Когда он был в форме, он впечатлял своей игрой, выступая за резервные команды, но обратной стороной медали было то, что при высокой матчевой нагрузке у Ван Дейка не оставалось сил и желания плодотворно работать на тренировочной площадке. Именно с этой проблемой столкнулись тренеры "Гронингена", когда Ван Дейк присоединился к их команде.



"Я видел парня, который не годился для игры", — говорит Дик Луккиен, тренер резервной команды. "Он не имел привычки тренироваться в течение недели, поэтому мы использовали первые шесть месяцев, чтобы привести его в порядок".



Занимался с Ван Дейком Питер Хуйстра — бывший игрок сборной Голландии, при котором Виргил дебютировал в основной команде "Гронингена" в 19 лет. Сейчас Ван Дейк сам признает, что не был настоящим профессионалом, коим является сегодня, и это отражалось на его тренировочных навыках в то время.



"Вначале мы заставляли его тренироваться, чтобы стать лучше", — вспоминает Хуйстра. "Он должен был стать сильнее и крепче. Но как только появились первые результаты, и он осознал, что тренировки делают его лучше, он сам стал проявлять инициативу. Таким образом, в тот момент мы сделали инвестиции в развитие его дальнейшей карьеры — он пошел в спортзал и стал более сильным игроком. Именно при Дике Луккиене изменилось его отношение к тренировкам".



Луккиен был очень жестким тренером, но это было именно то, что нужно для Ван Дейка. "Я видел в нем талант, но в то же время видел, что он слишком прост и слишком расслаблен", — говорит Луккиен. "Нужно стараться изо всех сил каждый день, а он относился к тренировкам слишком легкомысленно. Иногда он усердствовал, а иногда работал на 50-60%. Ключом к его дальнейшему росту было осознание самим игроком того, что ему нужно тренироваться каждый день. По моему мнению, это просто был вопрос взросления и извлечения из него таланта, который всегда был внутри. Я пытался научить его, что самое важное — постоянно стремиться к улучшениям своих игровых навыков".



"Было непросто изменить его менталитет, потому что он сначала не доверял мне. Он думал, что я слишком прямолинеен. Он должен был привыкнуть ко мне и понять, что повышенные требования — ему во благо. Я думаю, сначала он чувствовал, что он мне не нравится, но на самом деле я всегда отношусь жестко к игрокам, у которых вижу талант. В конце концов, прошло шесть месяцев, мы много говорили, и к нему пришло понимание, а с ним — и профессиональный рост. Вскоре он отправился в "Селтик".



Прибытие в "Селтик"



Тренерам шотландского клуба не понадобилось много времени, чтобы осознать, талант какого уровня они получили, когда Ван Дейк пришел в 2013 году. Крис Коммонс, лучший бомбардир команды в первом сезоне Ван Дейка в Глазго, сразу признал потенциал голландца: "Самое первое, что мне пришло в голову, когда я впервые увидел его на тренировке: "Что ты, черт возьми, здесь делаешь?" Я чувствовал, что "Селтик" стал самым везучим клубом мира, заполучив Ван Дейка. У меня никогда не было такого чувства, когда появился Виктор Ваньяма, но с Ван Дейком оно возникло мгновенно".



Коммонс был не одинок в том, что остался поражен увиденным. В тот же первый день Ван Дейка на тренировочной базе менеджер "кельтов" Нил Леннон предложил Ван Дейку получать удовольствие от времени, проведенного в клубе, так как не было никаких шансов, что он тут задержится надолго. Вскоре в "Селтике" даже подумали: не использовать ли Ван Дейка в центре поля, так как он чувствовал себя комфортно и там.



Леннон: "У него была хорошая техника и замечательная правая нога. Он был хорош при стандартных положениях, и некоторые штрафные, с которых он забивал в "Селтике", были абсолютными чудесами. Он хорошо читал игру. У него была аура, уверенность в себе, потому, что он знал, что он хорош".



Но осознание собственной исключительности приводило к проблемам Ван Дейка и в "Селтике". Когда в клубе появился норвежский специалист Ронни Дейла, он часто обвинял Виргила , что тот на тренировках слишком ленив. Но проблема эта возникла в первую очередь из-за откровенной слабости многих соперников "кельтов" в чемпионате. "Поскольку ему не нужно было много защищаться в некоторых играх, происходила странная потеря концентрации. В такие моменты соперник мог воспользоваться его расслабленностью, но такие случаи были редкими", — вспоминает Коммонс. "Он играл с сигарой".



Это было высокомерие? "Это была правильная сторона высокомерия. Когда ты настолько хорош, это не высокомерие. Тебе это нужно — такие вещи придают уверенности игрокам и всей команде", — поясняет Коммонс. Хороший пример — игра с "Барселоной", в которой "Селтик" проиграл всего 0:1, хоть полчаса играл в меньшинстве после удаления Скотта Брауна. "Ван Дейк был невероятен", — говорит Коммонс. "Одна вещь, которую нельзя было игнорировать — он читал игру как открытую книгу. Его принятие решений — как оборонительных, так и креативных — в матче с "Барселоной" было нашим преимуществом. После той игры люди на юге стали замечать его".



Переход в "Саутгемптон"



Именно "Саутгемптон" предоставил Ван Дейку возможность дебютировать в английской Премьер-Лиге, когда отдал за него 13 миллионов фунтов. Тогда менеджером "святых" был Рональд Куман, который, как и Ван Дейк, начинал свою карьеру в "Гронингене" и играл на позиции центрального защитника.



"Рональд знал о Ван Дейке заранее и оценил его очень высоко", — рассказал Sky Sports Сэмми Ли, бывший ассистентом менеджера в "Саутгемптоне". "У них были прекрасные отношения, и это помогло "святым" осуществить трансфер Ван Дейка".



Несмотря на впечатляющие выступления Ван Дейка к северу от границы Англии, все еще были те, кто сомневался, что он выдержит испытание Премьер-Лигой — прежде всего потому, что уровень соперников тут был значительно выше. Но Ван Дейк быстро развеял все сомнения — как и в "Селтике" его класс был заметен с самого начала.



"Он принял это как утка воду", — говорит Ли. "Может быть, это удивило людей, как быстро он адаптировался к Премьер-Лиге, но такие качественные игроки вроде него могут сразу же набрать темп. У самых лучших игроков всегда есть время и место. Он ничем не отличался от них. С того момента как он появился на нашей базе, мы могли видеть, насколько он чистокровный талант. В нем были элегантность и грация. Вам не нужно было быть умным, чтобы видеть, каким качественным игроком он был — даже после его первой тренировки".



Ван Дейк стал Игроком Года уже в первом своем сезоне за "святых", а сам "Саутгемптон" провел лучший чемпионат за 30 лет. Уже в середине сезона Ван Дейк стал капитаном команды, так как все сразу же признали его лидерские качества. "В нем присутствует харизма", — говорит Сэмми Ли. "Он очень уверен в себе и это то, что вы хотите от лидера. Если вы поговорите с людьми футбола, то узнаете, что они ищут лидеров на поле и за его пределами. Этот парень, с того момента как попал на тренировочную базу "Саутгемптона", показал лидерские качества в изобилии.



Хотя Сэмми Ли настаивает на том, что у него с Куманом не были и капельки проблем с Ван Дейком, сразу же после их ухода возник интерес к голландцу со стороны "Ливерпуля", что испортило последний год пребывания Виргила в клубе. В конце концов "Саутгемптон" все же согласился получить 75 миллионов фунтов за игрока, которого по собственной воле "святые" бы не отдали никогда.



"Ливерпуль"



Для бывшего напарника Ван Дейка по "Селтику" Криса Коммонса было удивительно то, что голландец сразу не оказался в одном из топ-клубов Англии после Глазго, но он объясняет это тем, что большие клубы могут позволить себе подождать и взять уже проверенного игрока за большие деньги. "Похоже, это системный путь", — говорит Коммонс. "Топ-6 не хотят играть в азартные игры с игроком, который стоит 13 миллионов, но они без раздумий потратят 75 миллионов за проверенного исполнителя. Но я все же думаю, что в "Ливерпуле" изначально не были уверены, стоит ли Ван Дейк таких денег. Сейчас же все сомнения у них отпали".



Влияние Ван Дейка на "Ливерпуль" было очень быстрым — не только потому, что он уже в дебютном матче оформил победный гол в мерсисайдском дерби перед "Копом", выбив "Эвертон" из Кубка Англии. "Преобразования в защите "Ливерпуля" — его рук дело", — говорит Коммонс. "Я впечатлен тем, как он развивался, но меня это не удивило, потому что я знал, на что он способен. Я очень горжусь им".



Хотя это может раздражать болельщиков "Ливерпуля", но есть и те, кто задается вопросом: может ли Ван Дейк сделать еще один шаг вперед после "Гронингена", "Селтика", "Саутгемптона" и "Ливерпуля". "Теперь его уже ставят в ту же группу, что и Серхио Рамоса, и он мог бы повторить путь Коутиньо и Суареса, перебравшись в "Барселону". Испанские гранды могут сделать его самым высокооплачиваемым защитником всех времен", — уверен Коммонс.



Но сам игрок предположил, что он может стать легендой "Ливерпуля". Для Сэмми Ли — человека, который дважды выигрывал на "Энфилде" Кубок чемпионов как игрок — нет сомнений в том, что Ван Дейк способен стать культовым защитником в истории "красных".



"Он очень напоминает мне Марка Лоуренсона и Алана Хансона", — говорит Ли. "Они были игроками, которые заставляли поверить в то, что футбол — это просто. Он — такой же. Хорошие игроки всегда прогрессируют".



Насколько сильно может улучшиться Ван Дейк — захватывающая мысль, потому что даже сейчас не совсем ясно, насколько он хорош. Благодаря базе, заложенной в "Гронингене", с первых дней пребывания в "Селтике" и "Саутгемптоне" ему все давалось легко — он быстро становился важным элементом командного механизма и помогал ему крутиться быстрее. Сейчас можно говорить о том, что мы увидим, насколько реально хорош Ван Дейк в те моменты, когда "Ливерпуль" будет бороться за титулы, и его игра против "Тоттенхэма" — это первый значительный шаг Ван Дейка к истинному величию. Впереди решающие битвы, но если бы Мусса Сиссоко забил в том моменте, шансы "Ливерпуля" на титул были бы минимальны.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru