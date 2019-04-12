"Арсенал" разобрался с "Наполи"

"Арсенал" сделал большую заявку на выход в полуфинал Лиги Европы, в первом матче 1/4 уверенно разобравшись с "Наполи" — 2:0.

После минимального поражения от "Эвертона" главный тренер "канониров" Унаи Эмери поменял пятерых игроков, доверившись Петру Чеху, Лорану Косьелни, Лукасу Торрейре, Аарону Рэмси и Пьер-Эмерику Обамеянгу.



Хозяева "Эмирейтс" очень резво начали матч и едва не забили быстрый гол, однако двойной блок Калиду Кулибали спас "Наполи".



Тем не менее, быстрого гола гостям избежать все же не удалось. На 14-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс получил мяч на правом краю штрафной от Александра Лакасетта и сделал короткую передачу в центр под удар Рэмси — 1:0.



"Наполи" выглядел совершенно неубедительно, и второй гол "Арсенала" на 25-й минуте не стал сюрпризом. Торрейра отобрал мяч на чужой половине поля, продвинулся вперед, убрал опекуна в сторону на ложном замахе и неотразимо пробил с дистанции — 2:0.



В остатке тайма "канониры" создали еще несколько неплохих моментов, и "Наполи" весьма повезло, что счет не стал разгромным. Гости находились в нокдауне.



Начало второго тайма осталось за "Наполи", однако "Арсенал" выдержал этих натиск, а довольно скоо вернулся к любимому занятию — атакам.



На 72-й минуте гости впервые за долгое время выбрались вперед, но Петр Зелинки загубил 100-процентный момент, с шести метров перед воротами неудачно замкнув прострел партнера с фланга.



В концовке "Наполи" совершил еще пару подходов, которые ничем не увенчались. Не повезло и "канонирам".



"Арсенал" убедительно переиграл "Наполи", хотя при таком количестве моментов должен был побеждать с разгромным счетом. Несмотря на дефицит в два гола, неполитанцы еще поборются дома, можно не сомневаться насчет этого.



"Арсенал" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:0 (2:0)



Голы: Рэмси 14, Кулибали 25 (авт).



"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Эльнени 77), Рэмси, Колашинац, Озил (Мхитарян 67), Лакасетт (Ивоби 67), Обамеянг.



"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан, Фабиан (Унас 82), Зелински, Инсинье (Юнес 82), Мертенс (Милик 66).



Предупреждение: Хюсай.