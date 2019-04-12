"Арсенал" разобрался с "Наполи"
"Арсенал" сделал большую заявку на выход в полуфинал Лиги Европы, в первом матче 1/4 уверенно разобравшись с "Наполи" — 2:0.
После минимального поражения от "Эвертона" главный тренер "канониров" Унаи Эмери поменял пятерых игроков, доверившись Петру Чеху, Лорану Косьелни, Лукасу Торрейре, Аарону Рэмси и Пьер-Эмерику Обамеянгу.
Хозяева "Эмирейтс" очень резво начали матч и едва не забили быстрый гол, однако двойной блок Калиду Кулибали спас "Наполи".
Тем не менее, быстрого гола гостям избежать все же не удалось. На 14-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлс получил мяч на правом краю штрафной от Александра Лакасетта и сделал короткую передачу в центр под удар Рэмси — 1:0.
"Наполи" выглядел совершенно неубедительно, и второй гол "Арсенала" на 25-й минуте не стал сюрпризом. Торрейра отобрал мяч на чужой половине поля, продвинулся вперед, убрал опекуна в сторону на ложном замахе и неотразимо пробил с дистанции — 2:0.
В остатке тайма "канониры" создали еще несколько неплохих моментов, и "Наполи" весьма повезло, что счет не стал разгромным. Гости находились в нокдауне.
Начало второго тайма осталось за "Наполи", однако "Арсенал" выдержал этих натиск, а довольно скоо вернулся к любимому занятию — атакам.
На 72-й минуте гости впервые за долгое время выбрались вперед, но Петр Зелинки загубил 100-процентный момент, с шести метров перед воротами неудачно замкнув прострел партнера с фланга.
В концовке "Наполи" совершил еще пару подходов, которые ничем не увенчались. Не повезло и "канонирам".
"Арсенал" убедительно переиграл "Наполи", хотя при таком количестве моментов должен был побеждать с разгромным счетом. Несмотря на дефицит в два гола, неполитанцы еще поборются дома, можно не сомневаться насчет этого.
"Арсенал" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:0 (2:0)
Голы: Рэмси 14, Кулибали 25 (авт).
"Арсенал": Чех, Папастатопулос, Косьелни, Монреаль, Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Эльнени 77), Рэмси, Колашинац, Озил (Мхитарян 67), Лакасетт (Ивоби 67), Обамеянг.
"Наполи": Мерет, Хюсай, Максимович, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан, Фабиан (Унас 82), Зелински, Инсинье (Юнес 82), Мертенс (Милик 66).
Предупреждение: Хюсай.
12.04.2019 00:00
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Последние комментарии:
Что это там за 19-летний португалец за Бенфику хет-трик сделал, это тот, которого МЮ покупать собираются?
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абсолютно самый сильный первый тайм в 2019 году, е6али Наполи на каждом участке поля, Колашинац лишь еще раз подтверждает что он один из лучших левых бэков АПЛ, полностью вые6ал свой фланг, грамотно закрыли рты хейтерам мочей, ccchelsea и с его горе прогнозами и аналитикой может вообще сдохнуть от спида
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мы же знаем что на выездные игры они не выходят играть. скорее арсенал сделал большую заявку на вылет с турнира. ну а вообще могли забивать минимум 4.
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Победители ЛЕ на главной!!!
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все идет к британскому финалу
сука, ебучий эмери, сдохни мразь
Источник: http://fapl.ru/posts/70018/?c=1#c6859644
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Третий гол Арсеналу нужно было забивать. А так это опасный счет, учитывая их шлаковую игру на выезде.
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Опять чолче88 с вагоном хуев во рту, остановитесь
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папе карло провели по губам.... Но можно было еще ложить. Учитывая нашу игру на выезде....
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Кошмарные замены. Ждал третьего гола но так и не дождался. Такие моменты надо забивать. Ладно хоть не пропустили... Еще ничего не ясно в этой паре, а могли хоронить интригу.
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Топово Англия играет в этом году, ничего не скажешь...
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Короли на главной !
все сыграли хорошо, но должны были забивать минимум пятеру, но хоть сил сэкономили вагон, норм
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