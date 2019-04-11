"Челси" вырвал победу у "Славии" благодаря голу Маркоса Алонсо

Маркос Алонсо Гол Маркоса Алонсо в концовке позволил "Челси" вырвать победу в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Славии" — 0:1.

В старте у "синих" произошло сразу семь изменений относительно победы над "Вест Хэмом". На острие атак вернулся Оливье Жиру, а Эден Азар получил передышку и присел в запас.

В первом тайме "Челси" достаточно много и комфортно владел мячом, но в итоге ушел на перерыв без единого удара в створ. Единственный реальный момент открыть счет имел Виллиан, пробив с дистанции в перекладину на 25-й минуте.

После перерыва характер игры не изменился. Самым заметным у гостей оставался Виллиан, который на 60-й минуте вышел на ударную позицию по левому краю штрафной, но не попал в дальний угол ворот.

На 69-й минуте, наконец, и "Славия" показала зубы, заставив голкипера "синих" Кепу Аррисабалагу совершить отличный сейв в прыжке после дальнего удара. Временами чешская команда выглядела очень достойно.

В конце концов "Челси" все-таки удалось продавить хозяев. На 86-й минуте Виллиан из глубины поля навесил к воротам, куда ворвался Маркос Алонсо и кивком головы опустил мяч в сетку — 0:1.

"Челси" не показал какого-то выдающегося футбола и создал не так много моментов, однако более высокое индивидуальное мастерство игроков нашло свое отражение на итоговом счете. Теперь "синие" имеют преимущество перед ответной встречей.

"Славия" (Чехия) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:0)

Гол: Алонсо 86.

"Славия": Коларж, Цоуфал, Дели, Нгаде-Нгаджуи, Боржил, Траоре, Крал, Шевчик, Масопуст (Гушбауэр 74), Стох (Змргал 64), Олайинка (Ван Бюрен 82).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Баркли (Лофтус-Чик 75), Жоржиньо, Ковачич (Канте 68), Педро (Азар 59), Жиру, Виллиан.

Предупреждение: Цоуфал.


Метки Лига Европы, обзор матча, Славия, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 23:55

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  1. superperez101 12.04.2019 00:00 # superperez101
    вот это наполи днище. мда

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  2. lancerlancer1 11.04.2019 23:58 # lancerlancer1
    Ну, по идее, ща пенсы выходят и на классе делают 0:1

    Источник: http://fapl.ru/posts/70003/?c=1#c6859600
    По заказу!

    Кстати, всех местных пи***ров тоже с победой, рэмси топ

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  3. thegodfather 11.04.2019 23:57 # thegodfather
    все идет к британскому финалу

    сука, ебучий эмери, сдохни мразь

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  4. zubast 11.04.2019 23:56 # zubast
    сарибол был?

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  5. bezviz 11.04.2019 23:56 # bezviz
    кто сомневался?
    кубок наш, камон Челси!

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  6. reams 11.04.2019 23:56 # reams
    челсей !

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