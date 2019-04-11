Пол Инс: "Искренне верю, что "Ливерпуль" выиграет титул"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" Пол Инс назвал три момента этого сезона, которые убедили его в том, что титул Премьер-Лиги достанется команде Юргена Клоппа.

В данный момент именно "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу, однако "Манчестер Сити" дышит мерсисайдцам в спину и вдобавок имеет матч в запасе.



По ходу сезона "красные" неоднократно демонстрировали свое умение выгрызать очки, и Инс считает, что это ценный навык может стать ключом к чемпионству его бывшего клуба.



"Несколько недель назад я говорил, что к данной стадии сезона мы будем знать, кто станет чемпионом, потому что "Сити" и "Ливерпуль" будут терять очки".



"Но фактически никто из них не теряет очков. В 1993, когда мы выиграли лигу с "Манчестер Юнайтед", у нас были определяющие моменты в том сезоне вроде Ферги-тайм в победном матче против "Шеффилд Уэнсдей". Тогда мы поняли, что титул будет наш".



"Я чувствую то же самое сейчас с "Ливерпулем". Нельзя сказать, что они катком проходятся по соперникам, но определяющие моменты и решения складываются в их пользу".



"Какие это моменты? Ошибка Джордана Пикфорда в матче против "Эвертона", пенальти против "Фулхэма", ошибка Шейна Лонга на прошлой неделе".



"Все складывается в их пользу, и это заставляет меня верить, что это их год. Им сопутствует удача, а это необходимая вещь в чемпионской гонке".



"Нельзя сказать, что "Ливерпуль" играет как-то особенно хорошо в лиге. Это зрелище, состоящее из обрывков, но результат всегда одинаков — три очка".



"Они должны продолжать побеждать. Матч против "Челси" имеет огромное значение для них, учитывая предыдущие воспоминания об их участии в чемпионской гонке".



"Я искренне верю, что "Ливерпуль" выиграет титул в этом сезоне. Все на их стороне", — цитирует Инса Paddy Power.