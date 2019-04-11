"Арсенал" и "Эвертон" хотят купить Давида Нереса

Давид Нерес "Арсенал" и "Эвертон" заинтересованы в приобретении вингера "Аякса" Давида Нереса, оцениваемого в 35 миллионов фунтов.

Накануне вечером 22-летний бразилец отметился блестящим голом в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (1:1), лишь укрепив свою репутацию восходящей звезды.

По информации The Telegraph, за прогрессом Нереса в этом сезоне наблюдают многие большие клубы Европы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако "Арсенал" и "Эвертон" уже вступили в переговоры с лагерем Давида.

В Амстердаме ожидают, что Нерес покинет клуб грядущим летом, однако представителям Премьер-Лиги еще предстоит убедить Давида, что Англия — это именно то, что ему нужно.

Сред претендентов на Нереса также значится дортмундская "Боруссия", которая уже оформила продажу Кристиана Пулишича и вдобавок рискует лишиться Джейдона Санчо. Представитель Бундеслиги пытался купить Давида еще в январе, однако тогда выдвинутое предложение было отклонено "Аяксом".



Метки Арсенал, Аякс, Нерес, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 22:30

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  1. chelsea88 11.04.2019 22:58 # chelsea88
    Значит в Эвертон перейдёт.

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  2. cunningham 11.04.2019 22:54 # cunningham
    35 млн в нынешних реалиях - копейки.

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