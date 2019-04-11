"Арсенал" и "Эвертон" хотят купить Давида Нереса

"Арсенал" и "Эвертон" заинтересованы в приобретении вингера "Аякса" Давида Нереса, оцениваемого в 35 миллионов фунтов.

Накануне вечером 22-летний бразилец отметился блестящим голом в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (1:1), лишь укрепив свою репутацию восходящей звезды.



По информации The Telegraph, за прогрессом Нереса в этом сезоне наблюдают многие большие клубы Европы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако "Арсенал" и "Эвертон" уже вступили в переговоры с лагерем Давида.



В Амстердаме ожидают, что Нерес покинет клуб грядущим летом, однако представителям Премьер-Лиги еще предстоит убедить Давида, что Англия — это именно то, что ему нужно.



Сред претендентов на Нереса также значится дортмундская "Боруссия", которая уже оформила продажу Кристиана Пулишича и вдобавок рискует лишиться Джейдона Санчо. Представитель Бундеслиги пытался купить Давида еще в январе, однако тогда выдвинутое предложение было отклонено "Аяксом".



