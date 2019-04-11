"Арсенал" и "Эвертон" хотят купить Давида Нереса
"Арсенал" и "Эвертон" заинтересованы в приобретении вингера "Аякса" Давида Нереса, оцениваемого в 35 миллионов фунтов.
Накануне вечером 22-летний бразилец отметился блестящим голом в матче Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (1:1), лишь укрепив свою репутацию восходящей звезды.
По информации The Telegraph, за прогрессом Нереса в этом сезоне наблюдают многие большие клубы Европы, включая "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако "Арсенал" и "Эвертон" уже вступили в переговоры с лагерем Давида.
В Амстердаме ожидают, что Нерес покинет клуб грядущим летом, однако представителям Премьер-Лиги еще предстоит убедить Давида, что Англия — это именно то, что ему нужно.
Сред претендентов на Нереса также значится дортмундская "Боруссия", которая уже оформила продажу Кристиана Пулишича и вдобавок рискует лишиться Джейдона Санчо. Представитель Бундеслиги пытался купить Давида еще в январе, однако тогда выдвинутое предложение было отклонено "Аяксом".
What a goal Neres pic.twitter.com/aHGxJIxLWl— Kevin (@BraziIianTrent) 10 апреля 2019 г.
11.04.2019 22:30
Просмотров: 400
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Значит в Эвертон перейдёт.
(ответить)
35 млн в нынешних реалиях - копейки.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий