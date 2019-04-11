"Тоттенхэм" подтвердил травмы Кейна и Алли

"Тоттенхэм" официально подтвердил, что нападающий Харри Кейн получил тяжелую травму связок лодыжки, а полузащитник Деле Алли сломал ладонь.

В минувший вторник "шпоры" отпраздновали победу 1:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" на своем новом стадионе, однако у этого успеха есть своя обратная сторона.



В лазарет "Тоттенхэма" угодили двое важнейших игроков. Официально "шпоры" не называют сроки возвращения Кейна, однако издание The Independent уверено, что клубный сезон для Харри уже завершен.



"После серии медицинских тестов за последние два дня мы можем подтвердить, что Харри Кейн получил серьезное повреждение связок своей левой лодыжки", — гласит заявление лондонского клуба.



Что касается Алли, то медицинскому штабу "Тоттенхэма" еще предстоит решить, сможет ли Деле сыграть против "Хаддерсфилда" в ближайший уикенд. Предполагается, что 23-летнему англичанину потребуется специальная защитная повязка на сломанную конечность.