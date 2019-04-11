Батшуайи вернется в "Челси" в конце сезона
Нападающий Мичи Батшуайи, вероятно, вернется из "Кристал Пэлас" в "Челси" по окончании этого сезона.
Не сумев проявить себя в первой половине этого сезона в "Валенсии", на вторую половину Батшуайи отправился в "Пэлас", где пока чувствует себя довольно неплохо. Мичи принял участие в девяти матчах Премьер-Лиги и забил два гола.
Однако арендное соглашение двух лондонских клубов не предусматривает опции выкупа. "Орлы" в любом случае не могут позволить себе постоянный трансфер Мичи ввиду его дороговизны, сообщает Goal.
Это означает, что грядущим летом Батшуайи вернется на "Стэмфорд Бридж" и будет ожидать, какое решение в отношении его будущего примут "синие", контракт с которыми у него действителен еще два года.
Перспективы 25-летнего бельгийца в команде Маурицио Сарри по-прежнему туманны, поэтому "Челси" может попытаться продать Мичи, купленного в 2016 году у "Марселя" за 33 миллиона фунтов.
Среди клубов, которых может заинтересовать эта ситуация, значатся дортмундская "Боруссия" и "Эвертон".
11.04.2019 21:00
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Последние комментарии:
ноу гад плиз ноу
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На его фоне ориги просто топ.
У него неплохой дриблинг .но все равно не обострает . с пасом беда
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Пиздатый чел, хуй ли игнорят его
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Никому не нужен этот днарь:)
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джунгли зовут
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