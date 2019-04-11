Батшуайи вернется в "Челси" в конце сезона

Мичи Батшуайи Нападающий Мичи Батшуайи, вероятно, вернется из "Кристал Пэлас" в "Челси" по окончании этого сезона.

Не сумев проявить себя в первой половине этого сезона в "Валенсии", на вторую половину Батшуайи отправился в "Пэлас", где пока чувствует себя довольно неплохо. Мичи принял участие в девяти матчах Премьер-Лиги и забил два гола.

Однако арендное соглашение двух лондонских клубов не предусматривает опции выкупа. "Орлы" в любом случае не могут позволить себе постоянный трансфер Мичи ввиду его дороговизны, сообщает Goal.

Это означает, что грядущим летом Батшуайи вернется на "Стэмфорд Бридж" и будет ожидать, какое решение в отношении его будущего примут "синие", контракт с которыми у него действителен еще два года.

Перспективы 25-летнего бельгийца в команде Маурицио Сарри по-прежнему туманны, поэтому "Челси" может попытаться продать Мичи, купленного в 2016 году у "Марселя" за 33 миллиона фунтов.

Среди клубов, которых может заинтересовать эта ситуация, значатся дортмундская "Боруссия" и "Эвертон".


Метки Батшуайи, Кристал Пэлас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 21:00

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  1. skipjack 11.04.2019 21:42 # skipjack
    ноу гад плиз ноу

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  2. chr1s8rown 11.04.2019 21:35 # chr1s8rown
    На его фоне ориги просто топ.
    У него неплохой дриблинг .но все равно не обострает . с пасом беда

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  3. ganinilyha 11.04.2019 21:20 # ganinilyha
    Пиздатый чел, хуй ли игнорят его

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  4. liverpool1892est 11.04.2019 21:08 # liverpool1892est
    Никому не нужен этот днарь:)

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  5. kukuruzzo 11.04.2019 21:00 # kukuruzzo
    джунгли зовут

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