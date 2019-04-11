Кристенен связывает свое будущее с "Челси"

Защитник Андреас Кристенсен заявил, что связывает свое будущее "Челси", вопреки слухам в прессе.

В прошлом сезоне Кристенсен был основным игроком "синих", но с назначением главным тренером "Челси" Маурицио Сарри превратился в дублера для Давида Луиса и Антонио Рюдигера.



Ранее в этом сезоне циркулировали слухи, что 23-летний датчанин не чувствует себя счастливым на "Стэмфорд Бридж" и подумывает о смене клуба, однако в реальности Андреас никуда не собирается — особенно в свете трансферного запрета и скорого ухода Гари Кэхилла.



"Всегда сложно, когда я говорю на датском языке и это затем переводят. Я сказал, что хочу остаться, однако пресса этого не написала. Я рассказал о своих желаниях и о том, что определенно остаюсь".



"У меня все еще есть долгосрочный контракт, и я горд быть игроком "Челси". Я здесь с 16 лет. Клуб многое сделал для меня".



"Все эти кубковые матчи и матчи Лиги Европы очень важны, чтобы я оставался в тонусе. Я хочу играть в каждом матче, однако мое разочарование не находит проявления, когда я играю в Лиге Европы. Это помогает", — цитирует Кристесена Evening Standard.