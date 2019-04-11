"Ливерпуль" продвигается в переговорах с Nike
"Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с компанией Nike о спонсорском контракте, который станем самым крупным в своем роде в Премьер-Лиге.
В данный момент мерсисайдский клуб получает от своего титульного спонсора New Balance 45 миллионов фунтов в год. Это соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
По информации ESPN, New Balance сохраняет опцию по продлению сотрудничества с "Ливерпулем" на условиях, которые могут быть предложены "красным" на стороне, однако американцы едва ли будут пользоваться этой опцией.
В данный момент кандидатом номер один на роль следующего технического спонсора "Ливерпуля" является Nike, хотя до этого лидеры Премьер-Лиги также общались с Adidas и Puma.
Компания Nike попросту оказалась самой щедрой и готова платить "Ливерпулю" больше, чем "Манчестер Юнайтед" получает от Adidas — 75 млн. фунтов в год.
Таким образом, "Ливерпуль" может заключить самый выгодный контракт с техническим спонсором во всей Премьер-Лиге, но он все же не дотянет до уровня "Барселоны" (100 млн. фунтов в год от Nike) и "Реала" (98 млн. фунтов в год от Adidas)
11.04.2019 19:00
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Самая по-кайфу форма была в сезоне 08-09 от адика. Да и сам сезон был норм, если бы не травмы Джеррарда и Торреса, то взяли бы чемп на изи. А так, 4-1 на траффорде уже легендари вещь.
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НБ самая топовая! Найк совсем не стараются. Лучше уж Адидас, тогда.
(ответить)
Просто топари.
(ответить)
Уровень
(ответить)
Пума не плохо смотрелась
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Да хоть пума
Заебал это ретро сексуалная форма
Поистине наш цвет формы всегда был красно алый . а не какашовый(вспомните матчи поддождями ))
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Кто там кукарекал про адик?
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Никогда не любил найки
(ответить)
Лучше Adidas.
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Эххх, я очень верил(нет) что они заключать контракт с российскими компаниями, ок в будущем может быть...200-500лет подождем
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Нахер этот Найк.. Адидас и прочие устраевшие бренды.
Оставьте их манкам и пенсам.
НьюБаланс норм и Варриор был норм.
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