"Ливерпуль" продвигается в переговорах с Nike

"Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с компанией Nike о спонсорском контракте, который станем самым крупным в своем роде в Премьер-Лиге.

В данный момент мерсисайдский клуб получает от своего титульного спонсора New Balance 45 миллионов фунтов в год. Это соглашение рассчитано до конца следующего сезона.



По информации ESPN, New Balance сохраняет опцию по продлению сотрудничества с "Ливерпулем" на условиях, которые могут быть предложены "красным" на стороне, однако американцы едва ли будут пользоваться этой опцией.



В данный момент кандидатом номер один на роль следующего технического спонсора "Ливерпуля" является Nike, хотя до этого лидеры Премьер-Лиги также общались с Adidas и Puma.



Компания Nike попросту оказалась самой щедрой и готова платить "Ливерпулю" больше, чем "Манчестер Юнайтед" получает от Adidas — 75 млн. фунтов в год.



Таким образом, "Ливерпуль" может заключить самый выгодный контракт с техническим спонсором во всей Премьер-Лиге, но он все же не дотянет до уровня "Барселоны" (100 млн. фунтов в год от Nike) и "Реала" (98 млн. фунтов в год от Adidas)