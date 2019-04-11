"Ливерпуль" продвигается в переговорах с Nike

Ливерпуль "Ливерпуль" значительно продвинулся в переговорах с компанией Nike о спонсорском контракте, который станем самым крупным в своем роде в Премьер-Лиге.

В данный момент мерсисайдский клуб получает от своего титульного спонсора New Balance 45 миллионов фунтов в год. Это соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

По информации ESPN, New Balance сохраняет опцию по продлению сотрудничества с "Ливерпулем" на условиях, которые могут быть предложены "красным" на стороне, однако американцы едва ли будут пользоваться этой опцией.

В данный момент кандидатом номер один на роль следующего технического спонсора "Ливерпуля" является Nike, хотя до этого лидеры Премьер-Лиги также общались с Adidas и Puma.

Компания Nike попросту оказалась самой щедрой и готова платить "Ливерпулю" больше, чем "Манчестер Юнайтед" получает от Adidas — 75 млн. фунтов в год.

Таким образом, "Ливерпуль" может заключить самый выгодный контракт с техническим спонсором во всей Премьер-Лиге, но он все же не дотянет до уровня "Барселоны" (100 млн. фунтов в год от Nike) и "Реала" (98 млн. фунтов в год от Adidas)


Метки Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1617

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xin 11.04.2019 20:29 # xin
    Самая по-кайфу форма была в сезоне 08-09 от адика. Да и сам сезон был норм, если бы не травмы Джеррарда и Торреса, то взяли бы чемп на изи. А так, 4-1 на траффорде уже легендари вещь.

    (ответить)

  2. lfc-krr 11.04.2019 20:20 # lfc-krr
    НБ самая топовая! Найк совсем не стараются. Лучше уж Адидас, тогда.

    (ответить)

  3. slash-lfc 11.04.2019 20:11 # slash-lfc
    Просто топари.

    (ответить)

  4. firmino9 11.04.2019 20:08 # firmino9
    Уровень

    (ответить)

  5. running 11.04.2019 19:37 # running
    Пума не плохо смотрелась

    (ответить)

  6. chr1s8rown 11.04.2019 19:33 # chr1s8rown
    Да хоть пума
    Заебал это ретро сексуалная форма
    Поистине наш цвет формы всегда был красно алый . а не какашовый(вспомните матчи поддождями ))

    (ответить)

  7. ganinilyha 11.04.2019 19:24 # ganinilyha
    Кто там кукарекал про адик?

    (ответить)

  8. gerrard08 11.04.2019 19:21 # gerrard08
    Никогда не любил найки

    (ответить)

  9. akadam 11.04.2019 19:11 # akadam
    Лучше Adidas.

    (ответить)

  10. insadman6 11.04.2019 19:07 # insadman6
    Эххх, я очень верил(нет) что они заключать контракт с российскими компаниями, ок в будущем может быть...200-500лет подождем

    (ответить)

  11. scouser2005 11.04.2019 19:07 # scouser2005
    Нахер этот Найк.. Адидас и прочие устраевшие бренды.
    Оставьте их манкам и пенсам.
    НьюБаланс норм и Варриор был норм.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: