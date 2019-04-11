Анчелотти не обсуждал свое назначение преемником Венгера
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что никогда не вел переговоров о своем назначении преемником Арсена Венгера в "Арсенале".
В прошлом месяце пресса сообщала, что Венгер хотел видеть своим преемником именно Анчелотти, покидая лондонский клуб в мае 2018 после 22 лет работы.
Перед матчем Лиги Европы на "Эмирейтс" против "Арсенала", в итоге сделавшего выбор в пользу Унаи Эмери, Карло развеял подобные домыслы.
"Я разговаривал с Арсеном, он мой хороший друг, и мы встречались в Женеве в сентябре, но никогда прежде".
"Я не имел никакого отношения к планированию новой эры "Арсенала" без Арсена. Иногда мы разговариваем с ним, но мы никогда не затрагивали тему насчет его преемника. Мы говорим о вине, еде, итальянской еде, французской еде", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
11.04.2019 18:00
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Я думаю Кронке было слишком покс на мнение вингера в этом плане. Поэтому это все стерильные разговоры.
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лучше нашли.
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