Торгана Азара сватают в "Ливерпуль"

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль предположил, что плеймейкер Торган Азар продолжит карьеру в "Ливерпуле".

Младший брат Эдена Азара выдающимся образом проводит этот сезон, забив 11 голов и отдав 12 результативных передач. Теперь 26-летний бельгиец собирается уйти на повышение — Торган отказался продлить свой истекающий через 12 месяцев контракт, что не оставляет Гладбаху выбора.



Ранее считалось, что Азар-младший уйдет в дортмундскую "Боруссию", однако Эберль допускает отъезд Торгана, побывавшего в системе "Челси", за рубеж.



"Торган поставил нас в известность, что не хочет продлевать свой контракт и хочет покинуть клуб летом, чтобы сделать следующий шаг. За последние 10 лет я раз 15 слышал подобные слова — от нас уходили действительно классные игроки. Нам остается с этим мириться".



"Мы еще посмотрим, куда будет лежать его путь. Я не знаю, будет это дортмундская "Боруссия", куда его постоянно сватают, "Атлетико", "Ливерпуль" или другой клуб", — сообщил Эберль Sky Germany.