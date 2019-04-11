Йосси Бенаюн завершает игровую карьеру

Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала", "Вест Хэма" и "Куинз Парк Рейнджерс" Йосси Бенаюн официально объявил о завершении игровой карьеры по окончании этого сезона.

Значительный и самый яркий период карьеры Бенаюна связан как раз с английскими клубами, хотя за девять лет на родине футбола Йосси удалось лишь выиграть Лигу Европы с "Челси" и плей-офф Чемпионшипа с КПР.



Израильтянин, которому в мае исполнится 39, не прервет свою связь с футболом. Сегодня же было объявлено, что со следующего сезона Бенаюн станет спортивным директором иерусалимского "Бейтар", где он сейчас выступает.



Добавим, что Бенаюн является одним из всего лишь трех игроков, которые делали хет-трик в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии. Двое других — это Серхио Агуэро и Харри Кейн. При этом каждый из своих хет-триков Йосси оформил за "Ливерпуль".



