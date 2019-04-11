Йосси Бенаюн завершает игровую карьеру

Йосси Бенаюн Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала", "Вест Хэма" и "Куинз Парк Рейнджерс" Йосси Бенаюн официально объявил о завершении игровой карьеры по окончании этого сезона.

Значительный и самый яркий период карьеры Бенаюна связан как раз с английскими клубами, хотя за девять лет на родине футбола Йосси удалось лишь выиграть Лигу Европы с "Челси" и плей-офф Чемпионшипа с КПР.

Израильтянин, которому в мае исполнится 39, не прервет свою связь с футболом. Сегодня же было объявлено, что со следующего сезона Бенаюн станет спортивным директором иерусалимского "Бейтар", где он сейчас выступает.

Добавим, что Бенаюн является одним из всего лишь трех игроков, которые делали хет-трик в Премьер-Лиге, Лиге Чемпионов и Кубке Англии. Двое других — это Серхио Агуэро и Харри Кейн. При этом каждый из своих хет-триков Йосси оформил за "Ливерпуль".


Метки Арсенал, Бенаюн, Вест Хэм, видео, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 16:00

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  1. quavo 11.04.2019 16:55 # quavo
    Риера торрес бенаюн норм были

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  2. skydreams 11.04.2019 16:50 # skydreams
    Офигеть, сегодня читал про Израиль, вспомнил про него и решил погуглить где он сейчас, про город его родной почитал. И через 30 минут захожу на фапл, а он карьеру закончил. Ну дела. А так игрок хороший был, за Челси когда выходил картины не портил, рановато его слили в аренду Арсу, для скамейки вполне норм был

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  3. xin 11.04.2019 16:39 # xin
    Топарь

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  4. manutd-20champ 11.04.2019 16:38 # manutd-20champ
    Йося красавчик

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  5. mixmaster 11.04.2019 16:35 # mixmaster
    легенда КПР

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  6. liverpool1892est 11.04.2019 16:35 # liverpool1892est
    Легенда!!!

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  7. blackdreamer 11.04.2019 16:14 # blackdreamer
    азар просто тень этого топаря

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