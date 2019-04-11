Ван Галь советует Де Лигту перейти в "Сити"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь посоветовал защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту перейти в "Манчестер Сити".

Ожидается, что юный соотечественник Ван Галя, великолепно себя проявляющий в "Аяксе" и сборной Голландии в этом сезоне, будет лакомой целью для европейских топ-клубов в летнее трансферное окно.



Пресса уверена, что фаворитом в борьбе за 19-летнего Де Лигта является "Ювентус", однако, если этот переход не состоится, Луи советует Маттейсу отправиться в "Сити", который начинает готовиться к жизни без возрастного Венсана Компани и недовольного своей ситуацией Николаса Отаменди.



"Де Лигт в "Ювентусе"? Думаю, Де Лигт может выступать в любом соревновании".



"В Италии они мастера оборонительной игры, так что это может быть лучший вариант для его развития. Но будь у меня такая возможность, я бы ушел в "Барселону", чьи центральные защитники не слишком хороши, и он смог бы там играть".



"Или я отправился бы в "Манчестер Сити". Я не думаю, что их центральные защитники лучше него, поэтому там он тоже смог бы играть", — сообщил Ван Галь Ziggo Sport.