Ван Галь советует Де Лигту перейти в "Сити"

Маттейс Де Лигт Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь посоветовал защитнику "Аякса" Маттейсу Де Лигту перейти в "Манчестер Сити".

Ожидается, что юный соотечественник Ван Галя, великолепно себя проявляющий в "Аяксе" и сборной Голландии в этом сезоне, будет лакомой целью для европейских топ-клубов в летнее трансферное окно.

Пресса уверена, что фаворитом в борьбе за 19-летнего Де Лигта является "Ювентус", однако, если этот переход не состоится, Луи советует Маттейсу отправиться в "Сити", который начинает готовиться к жизни без возрастного Венсана Компани и недовольного своей ситуацией Николаса Отаменди.

"Де Лигт в "Ювентусе"? Думаю, Де Лигт может выступать в любом соревновании".

"В Италии они мастера оборонительной игры, так что это может быть лучший вариант для его развития. Но будь у меня такая возможность, я бы ушел в "Барселону", чьи центральные защитники не слишком хороши, и он смог бы там играть".

"Или я отправился бы в "Манчестер Сити". Я не думаю, что их центральные защитники лучше него, поэтому там он тоже смог бы играть", — сообщил Ван Галь Ziggo Sport.


Метки Аякс, Ван Галь, Де Лигт, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 15:00

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  1. lfcynwa 11.04.2019 15:11 # lfcynwa
    парень рили божит просто, для своего возраста - бриллиант да и только. Закроет позицию ЦЗ на х знает сколько лет вперед.

    жаль руководство пульки не отдаст еще 75 за защитника :(

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  2. xin 11.04.2019 15:08 # xin
    Только в Ливерпуль.

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