Силва: "Главная сила "Сити" — отсутствие игрока вроде Роналду или Месси"
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что главная сила его команды — это отсутствие зависимости от какого-либо одного игрока.
В этом сезоне "горожане" претендуют на исторический покер, имея отличные шансы в каждом отдельно взятом соревновании и уже выиграв Кубок Лиги.
По мнению Силвы, это стало возможно благодаря взаимозаменяемости футболистов. "Сити" не является командой одного игрока и умеет справляться с любыми кадровыми проблемами.
"Естественно, наши капитаны, в особенности Компани, имеют большое влияние на коллектив. Фернандиньо много говорит, даже в тяжелейшие моменты. У нас есть Давид Сильва и Агуэро, которые являются возрастными игрокам и обладают громким именем, и это помогает в сложные времена".
"Однако я убежден, что сила нашей команды — в отсутствии игрока вроде Роналду или Месси, которые делают разницу в одиночку".
"Здесь у каждого игрока есть своя роль в команде, и все игроки чувствуют себя в равной степени важными. Думаю, это главная сила нашей команды", — сообщил Силва GQ Portugal.
11.04.2019 14:30
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Роналду и Месси постоянно еврокубки своим клубам приносят, а у вас ноги трястись начинают как гимн ЛЧ услышите..
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агэро > пеналду. имхоб.силва, кдб могут приблизиться к уровню мессиа сане и стерлинг > обоссаный гиггз
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