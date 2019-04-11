Силва: "Главная сила "Сити" — отсутствие игрока вроде Роналду или Месси"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что главная сила его команды — это отсутствие зависимости от какого-либо одного игрока.

В этом сезоне "горожане" претендуют на исторический покер, имея отличные шансы в каждом отдельно взятом соревновании и уже выиграв Кубок Лиги.



По мнению Силвы, это стало возможно благодаря взаимозаменяемости футболистов. "Сити" не является командой одного игрока и умеет справляться с любыми кадровыми проблемами.



"Естественно, наши капитаны, в особенности Компани, имеют большое влияние на коллектив. Фернандиньо много говорит, даже в тяжелейшие моменты. У нас есть Давид Сильва и Агуэро, которые являются возрастными игрокам и обладают громким именем, и это помогает в сложные времена".



"Однако я убежден, что сила нашей команды — в отсутствии игрока вроде Роналду или Месси, которые делают разницу в одиночку".



"Здесь у каждого игрока есть своя роль в команде, и все игроки чувствуют себя в равной степени важными. Думаю, это главная сила нашей команды", — сообщил Силва GQ Portugal.