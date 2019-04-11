Погба: "Юнайтед" может пройти "Барселону"

Поль Погба и Лионель Месси Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команда верит в свои шансы пройти в полуфинал Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "красные дьяволы" потерпели поражение в первом матче 1/4 финала, уступив дома "Барселоне" 0:1 и не нанеся ни одного удара в створ.

Вместе с тем игра чемпионов Ла Лиги не произвела большого впечатления на Погба, который верит, что в следующий вторник "Юнайтед" сможем устроить камбэк.

"Они не имели большого количества моментов — может быть, один, когда Давид (Де Хеа) совершил отличный сейв, но в остальном они не были опасны".

"Мы верим, что можем победить их. Мы "Манчестер Юнайтед", даже если они "Барселона". Мы "Манчестер Юнайтед", и мы точно так же выступаем в Лиге Чемпионов, как и они. Конечно, мы можем пройти дальше", — цитирует Погба Sky Sports.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 11.04.2019 13:39 # manutd-20champ
    марку лизнул

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  2. osivori 11.04.2019 13:29 # osivori
    не покпа судить о санжах, пусть свою игру обсудит

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  3. radik86radik 11.04.2019 13:16 # radik86radik
    Конечно, конечно, а как иначе то))). Не нанеся ни одного удара в створ. Напомню, в последний раз в ЛЧ МЮ так феерил 14 лет назад. Это я про полную импотенцию в смысле ударов в створ.

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  4. mancunia-planet 11.04.2019 13:14 # mancunia-planet
    Даа, моментов не было совсем, ему просто похуй вот и несёт ахинею. Барса вообще не напряглась в этом матче.
    Бл классный у них правый краек Семеду, вот такого бы в МЮ вместо Хуянга.

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  5. rap-woiska 11.04.2019 13:06 # rap-woiska
    лол , даун))) отскоки закончились. Теперь строго сосать муму будет

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