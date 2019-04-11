Погба: "Юнайтед" может пройти "Барселону"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команда верит в свои шансы пройти в полуфинал Лиги Чемпионов.

Накануне вечером "красные дьяволы" потерпели поражение в первом матче 1/4 финала, уступив дома "Барселоне" 0:1 и не нанеся ни одного удара в створ.



Вместе с тем игра чемпионов Ла Лиги не произвела большого впечатления на Погба, который верит, что в следующий вторник "Юнайтед" сможем устроить камбэк.



"Они не имели большого количества моментов — может быть, один, когда Давид (Де Хеа) совершил отличный сейв, но в остальном они не были опасны".



"Мы верим, что можем победить их. Мы "Манчестер Юнайтед", даже если они "Барселона". Мы "Манчестер Юнайтед", и мы точно так же выступаем в Лиге Чемпионов, как и они. Конечно, мы можем пройти дальше", — цитирует Погба Sky Sports.