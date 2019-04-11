Миньоле определится со своим будущим в конце сезона

Симон Миньоле Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что прямо сейчас сосредоточен на концовке сезона и пока не готов заняться своим будущим.

Прошлым летом "красные" обзавелись новым первым номером, пригласив из "Ромы" Алиссона. С тех пор Миньоле сыграл лишь два матча за мерсисайдский клуб.

31-летний бельгиец не скрывает того, что его не устраивает ситуация с игровым временем, однако в данный момент все мысли Миньоле связаны с выступлением "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

"Конечно, я хочу играть, но моя работа состоит в том, чтобы поддерживать команду, и прямо сейчас мое будущее не имеет значения".

"Я надеюсь помочь "Ливерпулю" выиграть награды, и сейчас это самое важное, а с остальным мы разберемся позже", — сообщил Миньоле Voetbal Niuews.


Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 12:00

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  1. gerrard08 11.04.2019 12:39 # gerrard08
    Кстати молодец что не ноет и все понимает, оч профессионально. Будь он скамом уже всю базу слезами потопил бы.

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  2. iceteam 11.04.2019 12:21 # iceteam
    Сосредоточен до конца сезона сидеть на лавке, лол

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