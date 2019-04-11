Миньоле определится со своим будущим в конце сезона
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что прямо сейчас сосредоточен на концовке сезона и пока не готов заняться своим будущим.
Прошлым летом "красные" обзавелись новым первым номером, пригласив из "Ромы" Алиссона. С тех пор Миньоле сыграл лишь два матча за мерсисайдский клуб.
31-летний бельгиец не скрывает того, что его не устраивает ситуация с игровым временем, однако в данный момент все мысли Миньоле связаны с выступлением "Ливерпуля" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
"Конечно, я хочу играть, но моя работа состоит в том, чтобы поддерживать команду, и прямо сейчас мое будущее не имеет значения".
"Я надеюсь помочь "Ливерпулю" выиграть награды, и сейчас это самое важное, а с остальным мы разберемся позже", — сообщил Миньоле Voetbal Niuews.
11.04.2019 12:00
Просмотров: 407
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кстати молодец что не ноет и все понимает, оч профессионально. Будь он скамом уже всю базу слезами потопил бы.
(ответить)
Сосредоточен до конца сезона сидеть на лавке, лол
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий