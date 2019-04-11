"Юнайтед" хочет заменить Эрреру с помощью Гейе
"Манчестер Юнайтед" рассматривает полузащитника "Эвертона" Идриссу Гейе на замену покидающему клуб Андеру Эррере.
Накануне авторитетное издание BBC сообщило, что Эррера дал согласие на переход в ПСЖ по окончании сезона свободным агентом. По слухам, парижане предложили Андеру трехлетний контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов в неделю — перебить это предложение "Юнайтед" не смог.
Таким образом, теперь "красные дьяволы" вынуждены искать полузащитника-разрушителя на следующий сезон. В качестве своей приоритетной цели клуб с "Олд Траффорд" избрал Гейе, утверждает Evening Standard.
Отметим, что Идрисса порывался покинуть "Эвертон" еще в январе. Тогда приобрести 29-летнего сенегальца собирался как раз ПСЖ, однако "ириски" заблокировали уход ключевого игрока посреди сезона.
Для приобретения Гейе может хватить суммы менее 30 млн. фунтов. За эти деньги "Юнайтед" получит игрока, имеющего опыт выступлений в Премьер-Лиге с 2015 года.
11.04.2019 11:00
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Этот топарь получше Херреры будет, хоть и немолодой уже.
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Канте на минималках.
Но будет жаль, если возьмут его, ибо игрок действительно годный, хоть и староват уже.
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