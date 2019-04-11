Прогнозы на первые матчи 1/4 финала Лиги Европы
В числе главных фаворитов второго по значимости европейского турнира — два представителя английской Премьер-Лиги, которым в четверг предстоят непростые испытания. "Челси" поедет в Прагу — в гости к главному открытию Лиги Европы этого сезона "Славии". "Арсенал" же примет у себя на "Эмирейтс" "Наполи", тоже носящего статус фаворита соревнования.
АРСЕНАЛ — НАПОЛИ
Четверг, 11 апреля, 22:00
"Арсенал" имеет хорошие шансы пробиться в Лигу Чемпионов следующего созыва через чемпионат, но сохраняет и возможность войти туда как победитель Лиги Европы. В четвертьфинале "канонирам" достался едва ли не самый сложный соперник, вдобавок первый матч команде Эмери придется провести дома, чего ранее в плей-офф Лиги Европы она не делала. "Канониры" проигрывали на выезде БАТЭ и "Ренну", чтобы затем взять убедительный реванш дома, но сейчас стратегия двухматчевого противостояния будет совсем иной. "Канонирам" важно добыть сухую победу, но сделать это будет непросто против опасного на контратаках "Наполи".
Коллектив Карло Анчелотти уже не сможет догнать "Ювентус" в чемпионате, но и второе место вряд ли покинет. Возможно, именно этим обусловлен заметный спад в результатах и игре неаполитанцев в последнее время — команда потеряла мотивацию и концентрацию. Но в Лиге Европы у "Наполи" есть отличный шанс разжиться трофеем и украсить им сезон. Анчелотти понимает важность титулов и будет настраивать команду на полную самоотдачу в матчах с "Арсеналом".
Ключевая статистика от Who Scored
- "Арсенал" не пропускал в семи из девяти последних матчей в Лиге Европы;
- в трех последних матчах "канониров" в Лиге Европы был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;
- "Наполи" выиграл всего два из шести последних матчей во всех турнирах;
- в рамках Серии А "Наполи" выиграл всего три из 10 последних выездных поединков.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.75 в БК Бетсити
Чарли Николас
"Домашняя форма "Арсенала" прекрасна, потому я спокоен за команду, когда она играет на "Эмирейтс". Но я никогда не буду уверен в обороне этой команды. Они просто не умеют защищаться. "Наполи" не показывает выдающейся игры. На выходных у них была домашняя ничья, они вторые в Серии А, но они не так сильны, как раньше. Унаи Эмери просто стоит играть с Обамеянгом и Лакасеттом — он говорит, что это сильная связка, но редко использует ее. У меня нет желания видеть в основе в этой игре Эльнени и Мхитярана. Обамеянг, Лакасетт, Озил и Рэмси должны выходить с первых минут. Если они выйдут — "Арсенал" победит".
Прогноз Чарли Николаса: 3:1
СЛАВИЯ — ЧЕЛСИ
Четверг, 11 апреля, 22:00
"Славия" стала настоящим открытием раунда плей-офф Лиги Европы. Чешская команда мало того, что выбила неслабый "Генк" и самую титулованную команду Лиги Европы "Севилью", так еще и сделала это с голевыми фейерверками, камбэком на эмоционально запредельном уровне. Теперь "Славия" не боится никого, и футболисты чешского клуба восприняли с большой радостью доставшегося им по жребию "Челси". "Слависты" сейчас явно находятся на кураже, и им хочется проявить себя против такого сильного соперника, как "Челси", — в особенности на "Стэмфорд Бридж". В свою очередь для "Челси" важно пройти в полуфинал малой кровью, так как в чемпионате у команды Сарри наступил период решающих сражений, и задачу попадания в топ-4 там никто не отменял. В частности, сразу же после выезда в Прагу "Челси" сыграет на выезде с "Ливерпулем", который отстрелялся в еврокубках еще во вторник (причем играл дома). Логично, что Сарри будет использовать ротацию и будет доволен любым положительным результатом в Праге.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Челси" выиграл 12 из 13 последних матчей в Лиге Европы;
- в шести последних матчах "Челси" в Лиге Европы проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Челси" выиграл с разницей в три и более гола три последних матча в Лиге Европы;
- "Челси" не пропускал в пяти из семи последних матчей в Лиге Европы;
- в трех последних матчах "Славии" в Лиге Европы проходил тотал больше 2.5 голов;
- в этих же трех последних матчах пражане забивали как минимум дважды;
- "Славия" не проигрывает в пяти последних матчах в Лиге Европы.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2,5 голов — 1.95 в БК Бетсити
Чарли Николас
"Я думаю, что Маурицио Сарри хочет что-то выиграть в "Челси", если ему суждено покинуть команду в конце сезона. Я бы сыграл с Эденом Азаром и Оливье Жиру, а также использовал бы Каллума Хадсон-Одои. Если появится впереди эта тройка, я поверю в победу "Челси".
Прогноз Чарли Николаса: 1:3
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
11.04.2019 10:05
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Последние комментарии:
Удачи Челси в ЛЕ!
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Похер, в принципе,на эту Славию, жалко только , что на два дня меньше отдыхаем перед Энфилдом в воскресенье. Еле ноги будем таскать на фоне свежего Ливера.
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Челси тащит АПЛ в Европе , как и всегда
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https://amp.championat.com/football/article-3727171-manchester-junajted---barselona---01-liga-chempionov-messi-razbili-nos.html
Убийственная стата у скама сушки)
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турнир уровня Челси:)
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Разнесут эту славию в пух и прах
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как же я ору с этого срульшера, такого лохобана 6лять назначить треренром ахаххах)) повелись на серию побед где решала одна удача и везение, все так дрочили на срульшера, игроки и фанаты, ферги поколение ко ко ко)))) я думал что пи3дец начнется со следующего сезона а он начался сразу после подписания контракта, су.кааааа оруууууууу))))))))))))))
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Арсенал Венгера бы на изи разобрал этот Наполи, Арсенал Эмери хз, но по идее должен также разнести итальяшек
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Утешительный турнир для середняков и их фанатов.
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Топовый матч сегодня покажут, а пенсов даже по радио транслировать никто не хочет.
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СЛАВИЯ — ЧЕЛСИ
Четверг, 11 апреля, 22:00
Источник: http://fapl.ru/posts/70003/?c=1
22:00 - слишком жесткий счет даже для шестьнольси
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«Коммерсант»: «Рамблер» купил права на АПЛ за 7 млн евро в год, «Матч ТВ» предлагал 5,5 млн
Rambler Group купила права на показ в России матчей английской премьер-лиги, которые в последние годы транслировал «Матч ТВ».
Показ игр будет осуществляться по подписке на видеосервисе Okko.
По словам гендиректора Okko (входит в Rambler) Ивана Гродецкого, сделка заключена на три года и действует с сезона-2019/20.
Контракт подразумевает эксклюзив на весь контент на всех платформах и предполагает возможность сублицензирования, но «прямых трансляций игр за пределами Okko сейчас не планируется», уточняет Гродецкий.
По словам руководителя спортивных проектов Rambler Михаила Гершковича (экс-гендиректор «Лиги-ТВ»), смотреть футбол на Okko можно будет только по подписке — ежемесячной, на весь сезон или на день, ее стоимость пока определяется.
Прежде «Матч ТВ» покупал АПЛ за 6,5 миллиона евро в год, а в следующем сезоне хотел снизить цену до 5,5 млн, полагая, что других претендентов не будет. Rambler же предложил около 7 млн евро, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке спортивных прав.
Что такое okko?
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Сталин был производным от своего времени. Он был одним из тех, кто определил рисунок истории XX века. Но с другой стороны, он, безусловно, был производным от своего времени. Он был вынужден стать собой, чтобы решить главную задачу его жизни. Главная задача его жизни была победа Советского Союза во Второй мировой войне. А то, что такая война будет ни для кого не являлось секретом. Как маршал Фош сказал после заключения Версальского мира: “Это не мир, это перемирие на 20 лет”. И для Сталина это не было секретом, он говорил: “Нам надо пробежать за 10 лет ту дорогу, которую западные государства прошли за 200. Иначе нас сомнут”. Это было сказано в 1931 году, в 1941 году началась война. И эта дорога была пройдена за 10 лет. Очень важно рассматривать путь Сталина, каким он был до революции, во время революции, во время Гражданской войны, в 1920-х, 1930-х, 1940-х, 1950-х годах. На каждом этапе это был разный человек, он, естественно, менялся. От каких-то своих представлений он отказывался. Какие-то свои представления он сохранил в течение всей жизни. Он рос в достаточно патриархальной атмосфере. Известно, что его мама была очень набожным человеком. Она совершенно искренне хотела, чтобы Иосиф стал священником.
Именно духовные семинарии были инкубаторами по выращиванию революционеров. Потому, что именно там настолько разительно были заметны отличия между теми вещами, которые христианство декларировало и теми, которые православная церковь реализовывала на практике. Христианство декларировало всеобщую любовь, а поощряло совершенно архаичный государственный порядок, который цементировал колоссальное социальное расслоение. Христианство, казалось бы, декларировало принципы человеческого равенства.
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