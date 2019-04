Прогнозы на первые матчи 1/4 финала Лиги Европы

В числе главных фаворитов второго по значимости европейского турнира — два представителя английской Премьер-Лиги, которым в четверг предстоят непростые испытания. "Челси" поедет в Прагу — в гости к главному открытию Лиги Европы этого сезона "Славии". "Арсенал" же примет у себя на "Эмирейтс" "Наполи", тоже носящего статус фаворита соревнования.





АРСЕНАЛ — НАПОЛИ

Четверг, 11 апреля, 22:00



"Арсенал" имеет хорошие шансы пробиться в Лигу Чемпионов следующего созыва через чемпионат, но сохраняет и возможность войти туда как победитель Лиги Европы. В четвертьфинале "канонирам" достался едва ли не самый сложный соперник, вдобавок первый матч команде Эмери придется провести дома, чего ранее в плей-офф Лиги Европы она не делала. "Канониры" проигрывали на выезде БАТЭ и "Ренну", чтобы затем взять убедительный реванш дома, но сейчас стратегия двухматчевого противостояния будет совсем иной. "Канонирам" важно добыть сухую победу, но сделать это будет непросто против опасного на контратаках "Наполи".



Коллектив Карло Анчелотти уже не сможет догнать "Ювентус" в чемпионате, но и второе место вряд ли покинет. Возможно, именно этим обусловлен заметный спад в результатах и игре неаполитанцев в последнее время — команда потеряла мотивацию и концентрацию. Но в Лиге Европы у "Наполи" есть отличный шанс разжиться трофеем и украсить им сезон. Анчелотти понимает важность титулов и будет настраивать команду на полную самоотдачу в матчах с "Арсеналом".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Арсенал" не пропускал в семи из девяти последних матчей в Лиге Европы;

- в трех последних матчах "канониров" в Лиге Европы был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;

- "Наполи" выиграл всего два из шести последних матчей во всех турнирах;

- в рамках Серии А "Наполи" выиграл всего три из 10 последних выездных поединков.



Прогноз Who Scored: 2:1



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.75 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Домашняя форма "Арсенала" прекрасна, потому я спокоен за команду, когда она играет на "Эмирейтс". Но я никогда не буду уверен в обороне этой команды. Они просто не умеют защищаться. "Наполи" не показывает выдающейся игры. На выходных у них была домашняя ничья, они вторые в Серии А, но они не так сильны, как раньше. Унаи Эмери просто стоит играть с Обамеянгом и Лакасеттом — он говорит, что это сильная связка, но редко использует ее. У меня нет желания видеть в основе в этой игре Эльнени и Мхитярана. Обамеянг, Лакасетт, Озил и Рэмси должны выходить с первых минут. Если они выйдут — "Арсенал" победит".



Прогноз Чарли Николаса: 3:1



СЛАВИЯ — ЧЕЛСИ

Четверг, 11 апреля, 22:00



"Славия" стала настоящим открытием раунда плей-офф Лиги Европы. Чешская команда мало того, что выбила неслабый "Генк" и самую титулованную команду Лиги Европы "Севилью", так еще и сделала это с голевыми фейерверками, камбэком на эмоционально запредельном уровне. Теперь "Славия" не боится никого, и футболисты чешского клуба восприняли с большой радостью доставшегося им по жребию "Челси". "Слависты" сейчас явно находятся на кураже, и им хочется проявить себя против такого сильного соперника, как "Челси", — в особенности на "Стэмфорд Бридж". В свою очередь для "Челси" важно пройти в полуфинал малой кровью, так как в чемпионате у команды Сарри наступил период решающих сражений, и задачу попадания в топ-4 там никто не отменял. В частности, сразу же после выезда в Прагу "Челси" сыграет на выезде с "Ливерпулем", который отстрелялся в еврокубках еще во вторник (причем играл дома). Логично, что Сарри будет использовать ротацию и будет доволен любым положительным результатом в Праге.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Челси" выиграл 12 из 13 последних матчей в Лиге Европы;

- в шести последних матчах "Челси" в Лиге Европы проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Челси" выиграл с разницей в три и более гола три последних матча в Лиге Европы;

- "Челси" не пропускал в пяти из семи последних матчей в Лиге Европы;

- в трех последних матчах "Славии" в Лиге Европы проходил тотал больше 2.5 голов;

- в этих же трех последних матчах пражане забивали как минимум дважды;

- "Славия" не проигрывает в пяти последних матчах в Лиге Европы.



Прогноз Who Scored: 1:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2,5 голов — 1.95 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Я думаю, что Маурицио Сарри хочет что-то выиграть в "Челси", если ему суждено покинуть команду в конце сезона. Я бы сыграл с Эденом Азаром и Оливье Жиру, а также использовал бы Каллума Хадсон-Одои. Если появится впереди эта тройка, я поверю в победу "Челси".



Прогноз Чарли Николаса: 1:3



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru