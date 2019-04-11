Поль Погба перестал ладить с Сульшером
У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба случился разлад в отношениях с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.
Напомним, Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, предшественником Сульшера. Стоило португальскому специалисту уйти, как Поль немедленно принялся демонстрировать блестящий футбол.
Однако надолго сохранить эту форму 26-летнему французу не удалось. Погба забил девять голов и отдал семь результативных передач при Сульшере, но сейчас не может отличиться с матча против "Челси" 18 февраля, а ассистировать — с поединка против "Кристал Пэлас" девятью днями позже.
Этот спад в игре Поля неслучаен. Как утверждает Le Parisien, Погба перестал ладить с Сульшером и теперь вновь хочет покинуть "Юнайтед". Еще одним намеком на это стало недавнее заявление полузащитника о своих симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану.
Добавим, что у Погба есть рассчитанный до 2021 года контракт. Ранее пресса сообщала, что в переговорах с "Юнайтед" о новой сделке Поль потребовал увеличить свою зарплату до уровня Алексиса Санчеса — 500 тысяч фунтов в неделю.
11.04.2019 10:00
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Понял что в ЛЧ не попадут и ему срежут 25% от зп)))
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Ща бы в 2к19 верить всему что пишут. Эллела топ!
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да продайте уже этого гиббона с выебонами.
Не зря его Фергюсон за копейки сливал. Из Реала можно и Бейла и Крооса цепануть в обмен на этого sraptana.
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ах ах ах
Как же я кайфую от таких новостей)
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Бало №2. Апхапхвххаа
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Только русские самые конченные пе.dorasi могут говорит про цвет кожи человека) только самый конченый мудак будет расистом(((
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Продать. Игрок ставить себя выше команды
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Хуесосина черная, пусть пиздует нахер
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господи убейте уже это животное, пусть не мучается
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нах не нужен, заберите уже его кто-нибудь
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ахахахах черножопая тварь везде найдёт проблемы.Еще не КОНЧЕННЫЙ продукт - назвал инстаграмного пИтуха фелан. 100 млн? да просто кусок гавна. продолжай приносить проблемы в передевалке)) середняку
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Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал..
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Ле паризьен)
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Продать нахер в новый ФК Голливуд
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Легенда
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500к? вот и причина разлада)
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Быстро у него запал кончился
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эхехех вот и сказочке конец, кек
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