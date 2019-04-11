Поль Погба перестал ладить с Сульшером

У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба случился разлад в отношениях с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

Напомним, Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, предшественником Сульшера. Стоило португальскому специалисту уйти, как Поль немедленно принялся демонстрировать блестящий футбол.



Однако надолго сохранить эту форму 26-летнему французу не удалось. Погба забил девять голов и отдал семь результативных передач при Сульшере, но сейчас не может отличиться с матча против "Челси" 18 февраля, а ассистировать — с поединка против "Кристал Пэлас" девятью днями позже.



Этот спад в игре Поля неслучаен. Как утверждает Le Parisien, Погба перестал ладить с Сульшером и теперь вновь хочет покинуть "Юнайтед". Еще одним намеком на это стало недавнее заявление полузащитника о своих симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану.



Добавим, что у Погба есть рассчитанный до 2021 года контракт. Ранее пресса сообщала, что в переговорах с "Юнайтед" о новой сделке Поль потребовал увеличить свою зарплату до уровня Алексиса Санчеса — 500 тысяч фунтов в неделю.