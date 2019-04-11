Поль Погба перестал ладить с Сульшером

Оле Гуннар Сульшер и Поль Погба У полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба случился разлад в отношениях с главным тренером Оле Гуннаром Сульшером.

Напомним, Погба открыто конфликтовал с Жозе Моуриньо, предшественником Сульшера. Стоило португальскому специалисту уйти, как Поль немедленно принялся демонстрировать блестящий футбол.

Однако надолго сохранить эту форму 26-летнему французу не удалось. Погба забил девять голов и отдал семь результативных передач при Сульшере, но сейчас не может отличиться с матча против "Челси" 18 февраля, а ассистировать — с поединка против "Кристал Пэлас" девятью днями позже.

Этот спад в игре Поля неслучаен. Как утверждает Le Parisien, Погба перестал ладить с Сульшером и теперь вновь хочет покинуть "Юнайтед". Еще одним намеком на это стало недавнее заявление полузащитника о своих симпатиях к "Реалу" и Зинедину Зидану.

Добавим, что у Погба есть рассчитанный до 2021 года контракт. Ранее пресса сообщала, что в переговорах с "Юнайтед" о новой сделке Поль потребовал увеличить свою зарплату до уровня Алексиса Санчеса — 500 тысяч фунтов в неделю.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, слухи, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 3542

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 11.04.2019 11:26 # arhangel777
    Понял что в ЛЧ не попадут и ему срежут 25% от зп)))

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  2. aliabiev 11.04.2019 11:18 # aliabiev
    Ща бы в 2к19 верить всему что пишут. Эллела топ!

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  3. cacique 11.04.2019 11:07 # cacique
    да продайте уже этого гиббона с выебонами.
    Не зря его Фергюсон за копейки сливал. Из Реала можно и Бейла и Крооса цепануть в обмен на этого sraptana.

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  4. gerrard08 11.04.2019 11:06 # gerrard08
    ах ах ах
    Как же я кайфую от таких новостей)

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  5. electric 11.04.2019 11:03 # electric
    Бало №2. Апхапхвххаа

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  6. liverpool-95 11.04.2019 11:01 # liverpool-95
    Только русские самые конченные пе.dorasi могут говорит про цвет кожи человека) только самый конченый мудак будет расистом(((

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  7. firmino9 11.04.2019 10:48 # firmino9
    Продать. Игрок ставить себя выше команды

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  8. keane16 11.04.2019 10:42 # keane16
    Хуесосина черная, пусть пиздует нахер

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  9. dnb 11.04.2019 10:33 # dnb
    господи убейте уже это животное, пусть не мучается

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  10. manutd-20champ 11.04.2019 10:32 # manutd-20champ
    нах не нужен, заберите уже его кто-нибудь

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  11. frisby 11.04.2019 10:32 # frisby
    ахахахах черножопая тварь везде найдёт проблемы.Еще не КОНЧЕННЫЙ продукт - назвал инстаграмного пИтуха фелан. 100 млн? да просто кусок гавна. продолжай приносить проблемы в передевалке)) середняку

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  12. calvin-harris 11.04.2019 10:19 # calvin-harris
    Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал..

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  13. sausage 11.04.2019 10:11 # sausage
    Ле паризьен)

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  14. sterix009 11.04.2019 10:10 # sterix009
    Продать нахер в новый ФК Голливуд

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  15. chr1s8rown 11.04.2019 10:09 # chr1s8rown
    Легенда

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  16. ray-black 11.04.2019 10:07 # ray-black
    500к? вот и причина разлада)

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  17. chebrec 11.04.2019 10:02 # chebrec
    Быстро у него запал кончился

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  18. hammersmith 11.04.2019 10:02 # hammersmith
    эхехех вот и сказочке конец, кек

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