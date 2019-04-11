Хендерсон сам попросил Клоппа изменить его позицию

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон признался, что он сам попросил главного тренера Юргена Клоппа перевести его на более атакующую позицию.

После победы 2:0 над "Порту" в Лиге Чемпионов Клопп высоко оценил игру Хендерсона на позиции атакующего полузащитника и даже в шутку извинился, что не использовал здесь Джордана раньше.



Изменение роли Хендерсона было неслучайным. Такую идею Клоппу предложил сам Джордан, напомним Юргену, что в сборной Англии он не является опорником, как не являлся ранее в своей клубной карьере.



"Я не думаю, что наш тренер особо задумывался об этом, пока я не предложил ему это. Мы разговаривали с ним насчет этого. Естественно, он видел матчи сборной Англии, где я чувствую себя комфортно, играя на этой позиции".



"Когда я разговариваю с тренером, то выдвигаю свои идеи. Мне было легко сказать ему, что я чувствую себя более естественно на этой позиции. Я играл там долгое время, я был своего рода полузащитником от штрафной до штрафной, когда тренер только пришел".



"Он ответил, что подумает насчет этого. Я могу играть на обеих позициях, и он убедился насчет этого. А дальше это зависит о того, чего он хочет и в чем нуждается команда".



"Я хочу продолжать приносить пользу команде. Когда я играю глубже, моя роль меняется, и я пытаюсь делать другие вещи. Я не могу влиять так же сильно на игру возле чужой штрафной площади".



"Тренер хочет использовать меня на обеих позициях, что хорошо для меня и для команды. Интересы команды превыше всего, и я знаю это, но в то же время я хочу делать как можно больший вклад в игру команды".



"Я чувствую, что могу быть полезнее, действия на приближенной к атаке позиции", — цитирует Хендерсона Sky Sports.