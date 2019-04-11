Кейн пропустит заключительные шесть матчей в Премьер-Лиге
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, вероятно, пропустит оставшиеся матчи этого сезона Премьер-Лиги из-за травмы лодыжки.
Напомним, эту травму капитан сборной Англии получил в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов во вторник вечером. С нового 62-тысячного стадиона "шпор" после победы 1:0 Кейн уезжал на костылях.
Как сообщает The Telegraph, в "Тоттенхэме" практически смирились с тем, что полученное повреждение не позволит Харри сыграть в шести заключительных матчах Премьер-Лиги.
Вместе с тем, в среду опухлость лодыжки значительно снизилась, что было воспринято за позитивный знак в преддверии назначенного на четверг углубленного обследования.
В Северном Лондоне все еще надеются, что смогут поставить Кейна к финалу Лиги Чемпионов 1 июня, если "шпоры" туда доберутся, или к плей-офф Лиги Наций.
Добавим, углубленное обследование предстоит и полузащитнику Деле Алли. У партнера Кейна по команде подозревают перелом ладони.
11.04.2019 08:00
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Последние комментарии:
сказочный муд***к, когда он команде очень нужен, он идет в необаснованную жесткую борьбу в центре поля и ломается до конца сезона...
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Да ничего, прорвёмся.. Зато теперь командная игра будет теперь, а не игра в одного Кейна
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Песда куриному зоопарку
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Ну тогда норм, Арсенал и Челси в четверке.
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Норм, надеюсь это проклятие нового стадиона такое ))
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Здоровья
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Поплывут теперь. Без кейн полная импотенция у шпротов.
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70000-я новость
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