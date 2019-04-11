Кейн пропустит заключительные шесть матчей в Премьер-Лиге

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, вероятно, пропустит оставшиеся матчи этого сезона Премьер-Лиги из-за травмы лодыжки.

Напомним, эту травму капитан сборной Англии получил в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов во вторник вечером. С нового 62-тысячного стадиона "шпор" после победы 1:0 Кейн уезжал на костылях.



Как сообщает The Telegraph, в "Тоттенхэме" практически смирились с тем, что полученное повреждение не позволит Харри сыграть в шести заключительных матчах Премьер-Лиги.



Вместе с тем, в среду опухлость лодыжки значительно снизилась, что было воспринято за позитивный знак в преддверии назначенного на четверг углубленного обследования.



В Северном Лондоне все еще надеются, что смогут поставить Кейна к финалу Лиги Чемпионов 1 июня, если "шпоры" туда доберутся, или к плей-офф Лиги Наций.



Добавим, углубленное обследование предстоит и полузащитнику Деле Алли. У партнера Кейна по команде подозревают перелом ладони.