Кейн пропустит заключительные шесть матчей в Премьер-Лиге

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн, вероятно, пропустит оставшиеся матчи этого сезона Премьер-Лиги из-за травмы лодыжки.

Напомним, эту травму капитан сборной Англии получил в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов во вторник вечером. С нового 62-тысячного стадиона "шпор" после победы 1:0 Кейн уезжал на костылях.

Как сообщает The Telegraph, в "Тоттенхэме" практически смирились с тем, что полученное повреждение не позволит Харри сыграть в шести заключительных матчах Премьер-Лиги.

Вместе с тем, в среду опухлость лодыжки значительно снизилась, что было воспринято за позитивный знак в преддверии назначенного на четверг углубленного обследования.

В Северном Лондоне все еще надеются, что смогут поставить Кейна к финалу Лиги Чемпионов 1 июня, если "шпоры" туда доберутся, или к плей-офф Лиги Наций.

Добавим, углубленное обследование предстоит и полузащитнику Деле Алли. У партнера Кейна по команде подозревают перелом ладони.


Метки Кейн, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. parlor3 11.04.2019 09:42 # parlor3
    сказочный муд***к, когда он команде очень нужен, он идет в необаснованную жесткую борьбу в центре поля и ломается до конца сезона...

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  2. taldybaev123 11.04.2019 09:42 # taldybaev123
    Да ничего, прорвёмся.. Зато теперь командная игра будет теперь, а не игра в одного Кейна

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  3. liverpool1892est 11.04.2019 09:18 # liverpool1892est
    Песда куриному зоопарку

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  4. ofori-twumasi 11.04.2019 08:58 # ofori-twumasi
    Ну тогда норм, Арсенал и Челси в четверке.

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  5. reams 11.04.2019 08:56 # reams
    Норм, надеюсь это проклятие нового стадиона такое ))

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  6. mancityman 11.04.2019 08:31 # mancityman
    Здоровья

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  7. john-jones 11.04.2019 08:29 # john-jones
    Поплывут теперь. Без кейн полная импотенция у шпротов.

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  8. firmino9 11.04.2019 08:17 # firmino9
    70000-я новость

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