Роджерс не удивлен интересом больших клубов к Мэддисону

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что не удивлен интересом больших клубов к своим талантам вроде полузащитника Джеймс Мэддисона.

22-летний Мэддисон великолепно проводит свой дебютный сезон на "Кинг Пауэр". После перехода к "лисам" из "Норвича" за 22 миллиона фунтов Джеймс забил семь голов и отдал шесть результативных передач.



В последнее время в прессе ходят слухи об интересе к Мэддисону со стороны больших клубов, включая "Арсенал" и "Тоттенхэм". Однако Роджерс спокоен на этот счет.



"Являясь талантами топ-уровня, такие игроки всегда будут привлекать к себе внимание, но он очень счастлив здесь. Это его первый сезон в Премьер-Лиге".



"Для него как для молодого игрока все складывается замечательно. Он пришел в великолепный клуб, где наша манера работы и наш стиль игры раскрывают его лучшие качества".



"Он захочет набраться побольше опыта в этой лиге. Он великолепный талант, он очень, очень упорно работает над своей игрой".



"Я наслаждаюсь работой с ним, и он сможет еще значительно прибавить", — цитирует Роджерса Sky Sports.