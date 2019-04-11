Фердинанд: "Мактоминей был великолепен"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд отметил игру полузащитника Скотта Мактоминея в матче Лиги Чемпионов против "Барселоны".

Во вторник вечером "красные дьяволы" потерпели домашнее поражение 0:1, вдобавок не сумев ни разу пробить в створ. Однако коке-какие позитивные моменты в игре "Юнайтед" все же были.



Однозначным позитивом стала не по годам зрелая игра молодого Мактоминея, которому, например, издание L'Equipe поставило высшую оценку из числа обеих команд. 22-летнему шотландцу удалось произвести впечатление и на Фердинанда.



"Он был великолепен, Он добавлял с течением матча и становился все более заметной фигурой. Сегодня со своей энергией и своей активностью он был катализатором множества хороших вещей".



"Это был именно такой матч, по ходу которого ты крепнешь и начинаешь чувствовать себя частью первой команды".



"Он укрепил свою репутацию. Он был очень, очень хорош. Он играл с хорошим настроем, был надежен, был агрессивен. Он доказал Оле Гуннару Сульшеру, что тот может на него рассчитывать, и это крайне важно для молодого игрока", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sport.