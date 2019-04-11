Сульшер верит, что "Юнайтед" может победить на "Ноу Камп"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что его команда сохраняет шансы на выход в полуфинал Лиги Чемпионов, несмотря на поражение в первом матче 1/4 против "Барселоны".

Несмотря на скромный счет (0:1), "Барселона" чувствовала себя предельно комфортно в матче на "Олд Траффорд" и ни разу не позволила "красным дьяволам" пробить в створ своих ворот.



Ранее в этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Юнайтед" доводилось побеждать в гостях у "Ювентуса" и ПСЖ, однако Сульшер считает, что выезд на "Ноу Камп" станет более серьезным испытанием для "дьяволов", но в то же время испытанием преодолимым.



"Игра против ПСЖ на выезде вселяет в нас надежду и веру, что нам это по силам. Однако мы знаем, что нам играть против, возможно, главного фаворита соревнования".



"Выезд на "Ноу Камп" будет тем еще испытанием. Победа там стала бы более значимым достижением, чем предыдущие. Учитывая историю "Барселоны", они не привыкли проигрывать дома, однако нам это по силам, вне всяких сомнений".



"Мы уже обыграли на выезде "Ювентус" и ПСЖ, и теперь нам нужно ехать к "Барселоне". Мы знаем, что у нас есть шансы выйти победителями из этого противостояния", — цитирует Сульшера Sky Sports.