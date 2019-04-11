"Юнайтед" проиграл дома "Барселоне", ни разу не пробив в створ

Луис Суарес "Манчестер Юнайтед" потерпел минимальное поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", на нанеся ни одного удара в створ.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ограничился единственной перестановкой относительно поражения 2:1 от "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге. Выздоровевший Маркус Рэшфорд вышел вместо Джесси Лингарда.

Первый опасный момент возник по истечении четырех минут. Рэшфорд пробил со штрафного — в метре над дальней крестовиной. Очень скоро стало понятно, что хозяева делают ставку на быстрые прорывы Маркуса.

А на 12-й минуте "Барселона" разыграла затяжную комбинацию и открыла счет. Лионель Месси с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где без опеки остался Луис Суарес, головой опустивший снаряд в ворота с касанием Люка Шоу — 0:1.

Открыв счет, гости полностью лишили своего соперника мяча, но особого рвения не демонстрировали. "Юнайтед" понял, что против такой "Барселоны" играть можно, и стал атаковать большим числом.

Совершив несколько подходов без завершения, на 36-й минуте "дьяволы" едва не пропустили второй гол. Гости по кратчайшему пути доставили мяч на подступы к штрафной до Филиппе Коутиньо, а тот нанес мощный удар — Давид Де Хеа ногой отвел угрозу от своих ворот.

Второй тайм хозяева начали достаточно резво, однако "Барселона" была безошибочна в обороне и совершенно не позволяла сопернику прицельно бить и даже выходить на ударные позиции.

Гости в целом контролировали игру, но атаковали с большой неохотой. В отличие от большинства своих матчей, на сей раз "Барселона" была сосредоточена на разрушении, а не на созидании.

В итоге "Барселона" не позволила "Юнайтед" нанести ни одного удара в створ и победила очень комфортно, пускай и минимально. Для "дьяволов" еще ничего не потеряно, но на "Ноу Камп" им нужно будет улучшить эффективность своих атак — такого количества подходов у них точно не будет.

"Манчестер Юнайтед" — "Барселона" — 0:1 (0:1)

Гол: Шоу 12 (авт).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Далот (Лингард 74), Мактоминей, Фред, Погба, Шоу, Рэшфорд (Перейра 85), Лукаку (Мартиаль 68).

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья 90), Коутиньо (Видаль 65), Артур (Роберто 66), Суарес, Месси.

Предупреждения: Шоу, Лингард, Смоллинг — Бускетс, Видаль.


Метки Барселона, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2019 00:00

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Последние комментарии:




  1. barstreetboy 11.04.2019 00:43 # barstreetboy
    Обоccусь если сульшера уволят в конце сезона

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  2. lancerlancer1 11.04.2019 00:41 # lancerlancer1
    Итак, господа! Вчера грамотный пресс зашёл на ура, поэтому сегодня продолжаем, а так как в банке норм прибыло, немножечко можно рискнуть!
    Ман Юнайтед - Барса: оффсайды тотал больше 4
    Аякс - Ювентус: обе забьют
    Итоговый кф - 2,83

    Не откажусь от пожеланий удачи! Всем спасибо!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69991/?c=1#c6858807

    Чтож, не повезло, МЮ тупо завис на воротах, ни о каких оффсайдах Барсы и речи быть не могло. Думал, Сульшер выберет другую тактику((
    p.s. Спасибо, злой vasya

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  3. mr-s1n1st3r 11.04.2019 00:40 # mr-s1n1st3r
    Устроим обоссывание Коутиньки на Энфилде. Тот слёзно на коленях будет просить прощение и вернуть его обратно, однако КОП и Клопп будут неумолимо ссать на него. Событие войдёт в историю, как золотая статуя Коутиньо.

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  4. chebrec 11.04.2019 00:15 # chebrec
    Две тени команд десятилетней давности

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  5. bekskeks 11.04.2019 00:15 # bekskeks
    МЮ на изи пройдет в полуфинал, попутно обоссав всех в премьер лиге.

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  6. imf-tau 11.04.2019 00:14 # imf-tau
    Весь матч безыдейная хуета от Манчестера, кроме ударов Решфорда 0 атакующих действий, план Б - по прежнему вешай кроссы. Барса всю игру проконтролировала, забила лажу, спокойно держала мяч. Могли забить и больше, хотя моментов сказать что и у Барсы много. Манчестер и 1 не заслужил, откровенно.

    Ждать конечно сильных изменений после Моура бессмысленно, понятно что лучше пустить всего 1 , а не раскрыться и пустить пачку. Но, где хоть какие-то подвижки?

    Имхо, на Камп-Ноу ничего не светит после подобного начала. Ну только если не опять лютый фарт.

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  7. awesome-arsenal 11.04.2019 00:11 # awesome-arsenal
    мю тупо позорится в лч, шара с псж ну просто откровенная шара
    барса на процентов 30 играла от силы, тупо мяч не отдали
    на камп ноу мю просто не коснется мяча только если с центра

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  8. myu99 11.04.2019 00:10 # myu99
    на камп ноу счет 3_1 ползу маню скринте это вы все гавнюки. мю виходил боле трудной ситуатции

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  9. sausage 11.04.2019 00:10 # sausage
    Во втором тайме МЮ смотрелись поприличнее, но жаль, что не смогли извлечь профита. Месси походу понял, что тут могут что-нибудь оторвать или сломать, и решил особо не вёбываться.

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  10. xah 11.04.2019 00:06 # xah
    Ну Сульшер и команда долбоебов

    Мрази не дают спокойно сдохнуть

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  11. lampard78 11.04.2019 00:06 # lampard78
    В таких матчах лидеры должны тащить. Погба не потащил совсем. Мактоминей и то лучше выглядел. Бестолочь этот Погба, конечно. А так по матчу и сказать нечего. Гному еблет разбили - хоть что-то.

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  12. brown-ale 11.04.2019 00:05 # brown-ale
    Главное Месси не дали забить! А если серьезно, Сульшер начал сдуваться, и это вполне ожидаемо...

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  13. slash-lfc 11.04.2019 00:05 # slash-lfc
    Пута играла на 30% своих возможностей. Изи эконом-режим.

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  14. bekskeks 11.04.2019 00:04 # bekskeks
    4 поражения в последних 5 матчах.
    Оле надо предпринимать действия для попадания в четверку. Янг капитан мдаа

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  15. thegodfather 11.04.2019 00:04 # thegodfather
    одни не хотят, другие не могут
    точнее одни забили и контролировали игру, вторые бегали нюхали писю месси, ибо такое впечатление, что месси оттрахал матерей каждого игрока мю и они своим долгом видели отомстить аргентосу, а на матч впринципе и похой

    Источник: http://fapl.ru/posts/69991/?c=1#c6859027

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