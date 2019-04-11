"Юнайтед" проиграл дома "Барселоне", ни разу не пробив в створ

"Манчестер Юнайтед" потерпел минимальное поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", на нанеся ни одного удара в створ.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ограничился единственной перестановкой относительно поражения 2:1 от "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге. Выздоровевший Маркус Рэшфорд вышел вместо Джесси Лингарда.



Первый опасный момент возник по истечении четырех минут. Рэшфорд пробил со штрафного — в метре над дальней крестовиной. Очень скоро стало понятно, что хозяева делают ставку на быстрые прорывы Маркуса.



А на 12-й минуте "Барселона" разыграла затяжную комбинацию и открыла счет. Лионель Месси с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где без опеки остался Луис Суарес, головой опустивший снаряд в ворота с касанием Люка Шоу — 0:1.



Открыв счет, гости полностью лишили своего соперника мяча, но особого рвения не демонстрировали. "Юнайтед" понял, что против такой "Барселоны" играть можно, и стал атаковать большим числом.



Совершив несколько подходов без завершения, на 36-й минуте "дьяволы" едва не пропустили второй гол. Гости по кратчайшему пути доставили мяч на подступы к штрафной до Филиппе Коутиньо, а тот нанес мощный удар — Давид Де Хеа ногой отвел угрозу от своих ворот.



Второй тайм хозяева начали достаточно резво, однако "Барселона" была безошибочна в обороне и совершенно не позволяла сопернику прицельно бить и даже выходить на ударные позиции.



Гости в целом контролировали игру, но атаковали с большой неохотой. В отличие от большинства своих матчей, на сей раз "Барселона" была сосредоточена на разрушении, а не на созидании.



В итоге "Барселона" не позволила "Юнайтед" нанести ни одного удара в створ и победила очень комфортно, пускай и минимально. Для "дьяволов" еще ничего не потеряно, но на "Ноу Камп" им нужно будет улучшить эффективность своих атак — такого количества подходов у них точно не будет.



"Манчестер Юнайтед" — "Барселона" — 0:1 (0:1)



Гол: Шоу 12 (авт).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Далот (Лингард 74), Мактоминей, Фред, Погба, Шоу, Рэшфорд (Перейра 85), Лукаку (Мартиаль 68).



"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья 90), Коутиньо (Видаль 65), Артур (Роберто 66), Суарес, Месси.



Предупреждения: Шоу, Лингард, Смоллинг — Бускетс, Видаль.