"Юнайтед" проиграл дома "Барселоне", ни разу не пробив в створ
"Манчестер Юнайтед" потерпел минимальное поражение в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", на нанеся ни одного удара в створ.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер ограничился единственной перестановкой относительно поражения 2:1 от "Вулверхэмптона" в Премьер-Лиге. Выздоровевший Маркус Рэшфорд вышел вместо Джесси Лингарда.
Первый опасный момент возник по истечении четырех минут. Рэшфорд пробил со штрафного — в метре над дальней крестовиной. Очень скоро стало понятно, что хозяева делают ставку на быстрые прорывы Маркуса.
А на 12-й минуте "Барселона" разыграла затяжную комбинацию и открыла счет. Лионель Месси с левого края штрафной набросил мяч к дальней штанге, где без опеки остался Луис Суарес, головой опустивший снаряд в ворота с касанием Люка Шоу — 0:1.
Открыв счет, гости полностью лишили своего соперника мяча, но особого рвения не демонстрировали. "Юнайтед" понял, что против такой "Барселоны" играть можно, и стал атаковать большим числом.
Совершив несколько подходов без завершения, на 36-й минуте "дьяволы" едва не пропустили второй гол. Гости по кратчайшему пути доставили мяч на подступы к штрафной до Филиппе Коутиньо, а тот нанес мощный удар — Давид Де Хеа ногой отвел угрозу от своих ворот.
Второй тайм хозяева начали достаточно резво, однако "Барселона" была безошибочна в обороне и совершенно не позволяла сопернику прицельно бить и даже выходить на ударные позиции.
Гости в целом контролировали игру, но атаковали с большой неохотой. В отличие от большинства своих матчей, на сей раз "Барселона" была сосредоточена на разрушении, а не на созидании.
В итоге "Барселона" не позволила "Юнайтед" нанести ни одного удара в створ и победила очень комфортно, пускай и минимально. Для "дьяволов" еще ничего не потеряно, но на "Ноу Камп" им нужно будет улучшить эффективность своих атак — такого количества подходов у них точно не будет.
"Манчестер Юнайтед" — "Барселона" — 0:1 (0:1)
Гол: Шоу 12 (авт).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Далот (Лингард 74), Мактоминей, Фред, Погба, Шоу, Рэшфорд (Перейра 85), Лукаку (Мартиаль 68).
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс (Аленья 90), Коутиньо (Видаль 65), Артур (Роберто 66), Суарес, Месси.
Предупреждения: Шоу, Лингард, Смоллинг — Бускетс, Видаль.
11.04.2019 00:00
Просмотров: 1354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Обоccусь если сульшера уволят в конце сезона
(ответить)
Итак, господа! Вчера грамотный пресс зашёл на ура, поэтому сегодня продолжаем, а так как в банке норм прибыло, немножечко можно рискнуть!
Ман Юнайтед - Барса: оффсайды тотал больше 4
Аякс - Ювентус: обе забьют
Итоговый кф - 2,83
Не откажусь от пожеланий удачи! Всем спасибо!
Источник: http://fapl.ru/posts/69991/?c=1#c6858807
Чтож, не повезло, МЮ тупо завис на воротах, ни о каких оффсайдах Барсы и речи быть не могло. Думал, Сульшер выберет другую тактику((
p.s. Спасибо, злой vasya
(ответить)
Устроим обоссывание Коутиньки на Энфилде. Тот слёзно на коленях будет просить прощение и вернуть его обратно, однако КОП и Клопп будут неумолимо ссать на него. Событие войдёт в историю, как золотая статуя Коутиньо.
(ответить)
Две тени команд десятилетней давности
(ответить)
МЮ на изи пройдет в полуфинал, попутно обоссав всех в премьер лиге.
(ответить)
Весь матч безыдейная хуета от Манчестера, кроме ударов Решфорда 0 атакующих действий, план Б - по прежнему вешай кроссы. Барса всю игру проконтролировала, забила лажу, спокойно держала мяч. Могли забить и больше, хотя моментов сказать что и у Барсы много. Манчестер и 1 не заслужил, откровенно.
Ждать конечно сильных изменений после Моура бессмысленно, понятно что лучше пустить всего 1 , а не раскрыться и пустить пачку. Но, где хоть какие-то подвижки?
Имхо, на Камп-Ноу ничего не светит после подобного начала. Ну только если не опять лютый фарт.
(ответить)
мю тупо позорится в лч, шара с псж ну просто откровенная шара
барса на процентов 30 играла от силы, тупо мяч не отдали
на камп ноу мю просто не коснется мяча только если с центра
(ответить)
на камп ноу счет 3_1 ползу маню скринте это вы все гавнюки. мю виходил боле трудной ситуатции
(ответить)
Во втором тайме МЮ смотрелись поприличнее, но жаль, что не смогли извлечь профита. Месси походу понял, что тут могут что-нибудь оторвать или сломать, и решил особо не вёбываться.
(ответить)
Ну Сульшер и команда долбоебов
Мрази не дают спокойно сдохнуть
(ответить)
В таких матчах лидеры должны тащить. Погба не потащил совсем. Мактоминей и то лучше выглядел. Бестолочь этот Погба, конечно. А так по матчу и сказать нечего. Гному еблет разбили - хоть что-то.
(ответить)
Главное Месси не дали забить! А если серьезно, Сульшер начал сдуваться, и это вполне ожидаемо...
(ответить)
Пута играла на 30% своих возможностей. Изи эконом-режим.
(ответить)
4 поражения в последних 5 матчах.
Оле надо предпринимать действия для попадания в четверку. Янг капитан мдаа
(ответить)
одни не хотят, другие не могут
точнее одни забили и контролировали игру, вторые бегали нюхали писю месси, ибо такое впечатление, что месси оттрахал матерей каждого игрока мю и они своим долгом видели отомстить аргентосу, а на матч впринципе и похой
Источник: http://fapl.ru/posts/69991/?c=1#c6859027
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий