Эмери: "Обамеянг готов выйти в старте против "Наполи"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сможет выйти с первых минут против "Наполи" после курса антибиотиков.
Два последних матча "канониров" Обамеянг, лучший бомбардир команды в этом сезоне, начинал на скамейке запасных, выходя на поле после перерыва и демонстрируя весьма слабую игру.
Оказывается, 29-летний габонец был не до конца здоров. Однако теперь Пьер-Эмерк уже тренируется с полной нагрузкой и может появиться с первых минут на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы.
"Первая причина, почему он оказывался в запасе, заключается в том, что у него была небольшая проблема. Также ему пришлось принимать антибиотики из-за болезни".
"Поэтому его и не было в стартовом составе на два последних матча. Что касается завтра, его состояние улучшается, и он может как появиться в старте, так и войти в игру позже", — цитирует Эмери Evening Standard.
10.04.2019 23:00
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