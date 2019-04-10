Эмери: "Обамеянг готов выйти в старте против "Наполи"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери ожидает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сможет выйти с первых минут против "Наполи" после курса антибиотиков.

Два последних матча "канониров" Обамеянг, лучший бомбардир команды в этом сезоне, начинал на скамейке запасных, выходя на поле после перерыва и демонстрируя весьма слабую игру.



Оказывается, 29-летний габонец был не до конца здоров. Однако теперь Пьер-Эмерк уже тренируется с полной нагрузкой и может появиться с первых минут на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы.



"Первая причина, почему он оказывался в запасе, заключается в том, что у него была небольшая проблема. Также ему пришлось принимать антибиотики из-за болезни".



"Поэтому его и не было в стартовом составе на два последних матча. Что касается завтра, его состояние улучшается, и он может как появиться в старте, так и войти в игру позже", — цитирует Эмери Evening Standard.