Сарри подтвердил, что у Дринкуотера нет будущего в "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри подтвердил, что у полузащитника Данни Дринкуотера нет будущего на "Стэмфорд Бридж".

В 2017 году "синие" заплатили "Лестеру" 35 миллионов фунтов за Дринкуотера, а с самим Данни заключили долгосрочный контракт с зарплатой в 120 тыс. фунтов в неделю.



Однако при Сарри на тренерском мостке Дринкуотер сыграл только 30 минут — то был выход Данни на замену в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в начале августа.



На текущей неделе 29-летний англичанин напомнил о себе, устроив автомобильную аварию в состоянии алкогольного опьянения. Поддержать своего подопечного в столь трудной ситуации Маурицио отказался.



"Он совсем не играет, потому что, на мой взгляд, не годится для моей системы, моего стиля футбола. И он хорошо осведомлен об этом, я все сказал ему еще в августе".



"Он отнесся с пониманием, но решил остаться в "Челси". Почему он остался? Я не знаю. Наверное, он надеялся, что мы поменяем свою систему".



"Я не могу ему ничем помочь. Обычно игрок лишь хочет играть, поэтому я не могу для него ничего сделать".



"У меня очень хорошие отношения с ним, но в данный момент я не могу удовлетворить его как игрока. Это очень сложно, но он все знал заранее", — цитирует Сарри The Telegraph.