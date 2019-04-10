Дрогба: "МЮ Сульшера может повторить успех "Челси" Ди Маттео"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба считает, что "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера способен повторить путь "синих" под руководством Роберто Ди Маттео и тоже выиграть Лигу Чемпионов.

По ходу сезона 2011/12 Ди Маттео возглавил "Челси" при похожих обстоятельствах, как и Сульшер в этой кампании возглавил "Юнайтед".



Сменив Андре Виллаш-Боаша на тренерском мостике, Ди Маттео мгновенно преобразил команду и добрался до финала Лиги Чемпионов, где "синие" при помощи Дрогба обыграли "Баварию". Дидье не исключает, что "красные дьяволы" повторят этот путь.



"Разве кто-нибудь мог представить, что я выиграю Лигу Чемпионов в 2012 году? Нет, не мог. Даже я сам. Может быть, в этом году подобное удастся какой-нибудь команде вроде "Манчестер Юнайтед".



"После увиденного против ПСЖ я бы не стал списывать их со счетов. У них есть дух и мастерство. У них есть тренер, который выигрывал этот турнир и который умеет побеждать. Это важно. Когда твой тренер сам играл за клуб, это всегда кое-что особенное".



"Он знает дух клуба, знает все о клубе. Игроки уважают это. Именно это произошло с Ди Маттео и нами, и это происходит сейчас с "Юнайтед" и Сульшером".



"Я бы не стал слишком углубляться в сравнения, но я вижу похожие с 2012 годом черты, потому что "Юнайтед" выиграл там, где никто не ожидал их победы, и они сделали это в очень, очень хорошем стиле. Так что это будет интересно", — сообщил Дрогба Goal.