Пике: "Сульшер был отличным партнером по команде"

Жерар Пике Защитник Жерар "Барселоны" Пике признался, что нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был для него отличным партнером по команде и помог с адаптацией в Англии.

Прежде чем стать большой звездой в "Барселоне", Пике неудачно пытался заиграть в "Юнайтед". Испанец провел в одной команде с Сульшером три года до того, как Оле Гуннар повесил бутсы на гвоздь в 2007.

Перед возвращением на "Олд Траффорд" в рамках Лиги Чемпионов Пике вспомнил о совместном времени с Сульшером и поблагодарил того за помощь.

"Я запомнил Оле как отличного партнера по команде. Когда я пришел, мне было 17, я был одним из самых молодых, а он был одним из самых возрастных. Он очень мне помог адаптироваться к клубу, стране, городу".

"Я помню, что в конце своей карьеры у него были проблемы с травмами, но когда ты тренируешься с ним, то убеждаешься, что он обладает мастерством забивать голы".

"Для меня было замечательным опытом играть рядом с ним. Я очень рад видеть его во главе "Манчестер Юнайтед" сейчас. Он проделал отличную работу с момента своего прихода. Они выиграли много матчей и играют гораздо лучше", — цитирует Пике Sky Sports.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Пике, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. armaha 10.04.2019 20:40 # armaha
    ща школота будет ахуевать, что Пике играл за МЮ!)

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  2. xin 10.04.2019 20:07 # xin
    Новость для фан-сайта

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