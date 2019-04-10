Пике: "Сульшер был отличным партнером по команде"

Защитник Жерар "Барселоны" Пике признался, что нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер был для него отличным партнером по команде и помог с адаптацией в Англии.

Прежде чем стать большой звездой в "Барселоне", Пике неудачно пытался заиграть в "Юнайтед". Испанец провел в одной команде с Сульшером три года до того, как Оле Гуннар повесил бутсы на гвоздь в 2007.



Перед возвращением на "Олд Траффорд" в рамках Лиги Чемпионов Пике вспомнил о совместном времени с Сульшером и поблагодарил того за помощь.



"Я запомнил Оле как отличного партнера по команде. Когда я пришел, мне было 17, я был одним из самых молодых, а он был одним из самых возрастных. Он очень мне помог адаптироваться к клубу, стране, городу".



"Я помню, что в конце своей карьеры у него были проблемы с травмами, но когда ты тренируешься с ним, то убеждаешься, что он обладает мастерством забивать голы".



"Для меня было замечательным опытом играть рядом с ним. Я очень рад видеть его во главе "Манчестер Юнайтед" сейчас. Он проделал отличную работу с момента своего прихода. Они выиграли много матчей и играют гораздо лучше", — цитирует Пике Sky Sports.