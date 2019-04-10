Андер Эррера согласился на переход в ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера дал согласие на переход в ПСЖ по окончании этого сезона.
Как известно, "красные дьяволы" очень долго сомневались насчет того, стоит ли продлевать сотрудничество с Эррерой. Переговоры о новой сделке стартовали лишь после прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера, у которого Андер превратился в незаменимого игрока.
Однако отличная игра Эрреры и его истекающий контракт привлекли внимание других клубов, включая ПСЖ. "Юнайтед" так и не смог предложить Андеру столь же привлекательные условия, коими 29-летнего испанца поманили в Париж.
Как сообщает BBC, экс-игрок "Атлетика" уже сообщил чемпионами французской Лиги 1, что перейдет к ним свободным агентом по окончании сезона.
Пока эта договоренность носит устный характер, но если не произойдет какого-то чуда, Эррера покинет "Юнайтед" после пяти лет в клубе.
10.04.2019 19:40
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Последние комментарии:
И зачем он ПСЖ? Лавку греть?
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Погбу бы им еще, просто не хочется дабы этот черный чудить в лучший чемп уехал, Ла-Лига и без этой грязи обойдется.
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Канте-Эрера норм связка у парижан будет
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Красава
ПСЖ клоуны конечно, кто их проходит в лч у того они игроков забирают, возьмите Рохо еще)
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