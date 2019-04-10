Андер Эррера согласился на переход в ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера дал согласие на переход в ПСЖ по окончании этого сезона.

Как известно, "красные дьяволы" очень долго сомневались насчет того, стоит ли продлевать сотрудничество с Эррерой. Переговоры о новой сделке стартовали лишь после прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера, у которого Андер превратился в незаменимого игрока.



Однако отличная игра Эрреры и его истекающий контракт привлекли внимание других клубов, включая ПСЖ. "Юнайтед" так и не смог предложить Андеру столь же привлекательные условия, коими 29-летнего испанца поманили в Париж.



Как сообщает BBC, экс-игрок "Атлетика" уже сообщил чемпионами французской Лиги 1, что перейдет к ним свободным агентом по окончании сезона.



Пока эта договоренность носит устный характер, но если не произойдет какого-то чуда, Эррера покинет "Юнайтед" после пяти лет в клубе.