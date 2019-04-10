Андер Эррера согласился на переход в ПСЖ

Анхель Ди Мария и Андер Эррера Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера дал согласие на переход в ПСЖ по окончании этого сезона.

Как известно, "красные дьяволы" очень долго сомневались насчет того, стоит ли продлевать сотрудничество с Эррерой. Переговоры о новой сделке стартовали лишь после прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера, у которого Андер превратился в незаменимого игрока.

Однако отличная игра Эрреры и его истекающий контракт привлекли внимание других клубов, включая ПСЖ. "Юнайтед" так и не смог предложить Андеру столь же привлекательные условия, коими 29-летнего испанца поманили в Париж.

Как сообщает BBC, экс-игрок "Атлетика" уже сообщил чемпионами французской Лиги 1, что перейдет к ним свободным агентом по окончании сезона.

Пока эта договоренность носит устный характер, но если не произойдет какого-то чуда, Эррера покинет "Юнайтед" после пяти лет в клубе.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 19:40

Количество просмотров Просмотров: 424

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 10.04.2019 19:52 # suddenly
    И зачем он ПСЖ? Лавку греть?

    (ответить)

  2. alexomck 10.04.2019 19:49 # alexomck
    Погбу бы им еще, просто не хочется дабы этот черный чудить в лучший чемп уехал, Ла-Лига и без этой грязи обойдется.

    (ответить)

  3. rj1992 10.04.2019 19:47 # rj1992
    Канте-Эрера норм связка у парижан будет

    (ответить)

  4. aliabiev 10.04.2019 19:43 # aliabiev
    Красава

    ПСЖ клоуны конечно, кто их проходит в лч у того они игроков забирают, возьмите Рохо еще)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: