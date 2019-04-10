Джан: "Тренировки в "Ювентусе" жестче, чем в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан рассказал, что в его нынешнем клубе тренировки жестче, чем в "Ливерпуле".

За четыре сезона в мерсисайдском клубе Джан сыграл 166 матчей, но прошлым летом, не сумев договориться о новом контракте, уехал свободным агентом в Турин.



Эмре довольно неплохо освоился в команде Массимилиано Аллегри, к настоящему моменту сыграв 31 матч и забив четыре гола. Однако на первых порах немец обнаружил, что тренировки в "Ювентусе" еще изнурительнее.



"Я жаловался на тяжелые тренировки еще Юргену Клоппу в "Ливерпуле"! Но тренировки здесь в "Ювентусе" оказались даже немного тяжелее".



"Нам приходится еще больше бегать, выполнять еще больше силовых упражнений. Поначалу это было большим испытанием для меня. Но теперь мое тело привыкло к этому", — сообщил Джан Goal.



Также Эмре признался, что до сих пор поддерживает отношения с главным тренером "красных".



"Клопп был расстроен. Он хотел сохранить меня в "Ливерпуле", но принял мое решение уйти. Он понимал, что это решение не против него и не против "Ливерпуля", а ради нового вызова в "Ювентусе".



"Я удивительным и запоминающимся образом проводил время в "Ливерпуле" и всегда буду благодарен людям, которые поддерживали меня там. Я по-прежнему общаюсь с Юргеном Клоппом", — добавил Джан.