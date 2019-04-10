Джан: "Тренировки в "Ювентусе" жестче, чем в "Ливерпуле"
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан рассказал, что в его нынешнем клубе тренировки жестче, чем в "Ливерпуле".
За четыре сезона в мерсисайдском клубе Джан сыграл 166 матчей, но прошлым летом, не сумев договориться о новом контракте, уехал свободным агентом в Турин.
Эмре довольно неплохо освоился в команде Массимилиано Аллегри, к настоящему моменту сыграв 31 матч и забив четыре гола. Однако на первых порах немец обнаружил, что тренировки в "Ювентусе" еще изнурительнее.
"Я жаловался на тяжелые тренировки еще Юргену Клоппу в "Ливерпуле"! Но тренировки здесь в "Ювентусе" оказались даже немного тяжелее".
"Нам приходится еще больше бегать, выполнять еще больше силовых упражнений. Поначалу это было большим испытанием для меня. Но теперь мое тело привыкло к этому", — сообщил Джан Goal.
Также Эмре признался, что до сих пор поддерживает отношения с главным тренером "красных".
"Клопп был расстроен. Он хотел сохранить меня в "Ливерпуле", но принял мое решение уйти. Он понимал, что это решение не против него и не против "Ливерпуля", а ради нового вызова в "Ювентусе".
"Я удивительным и запоминающимся образом проводил время в "Ливерпуле" и всегда буду благодарен людям, которые поддерживали меня там. Я по-прежнему общаюсь с Юргеном Клоппом", — добавил Джан.
10.04.2019 19:00
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Эмери)
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