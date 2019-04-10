Окслейд-Чемберлен сыграл за "Ливерпуль" в товарищеском матче

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен сделал большой шаг к своему официальному дебюту в это сезоне, приняв участие в товарищеском матче за закрытыми дверьми.

Напомним, Окслейд-Чемберлен находится вне игры уже целый год, который прошел с момента травмы колена, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Ромы".



В прошлом месяце Алекс принял участие матче резервной команды "Ливерпуля" против "Дерби", но был заменен еще до перерыва из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.



За прошедшие с тех пор четыре с половиной недели 25-летний англичанин залечил свое мышечное повреждение и снова тренируется с полной нагрузкой. А накануне, сообщает Liverpool Echo, Окслейд-Чемберлен сыграл в товарищеском матче против "Бери" на базе "красных" в Мелвуде.



Состав "Ливерпуля" на этот товарищеский матч против представителя Лиги Два был преимущественно составлен из игроков резерва. Что касается Алекса, то он провел на поле около часа и, таким образом, стал ближе к первой команде.