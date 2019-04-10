Гюндоган: "Сити" нервничает в важных матчах Лиги Чемпионов"

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что его команда все еще не готова проводить большие матчи на европейской арене.

Накануне вечером "горожане" потерпели поражение 1:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма". Еще больше, чем результат, поклонников "Сити" озадачила продемонстрированная коллективом Хосепа Гвардиолы игра.

"Сити" был слишком суетлив, а временами труслив, не захотев или не сумев взять инициативу в свои руки. По мнению Илкая, это говорит о том, что "горожане" пока не готовы стать лучшей командой Европы.

"Мы не были достаточно смелыми в этом матче и совершили кучу простых ошибок. У меня есть ощущение, что мы нервничаем в важных матчах Лиги Чемпионов. Мы всегда принимаем неправильные решения. В таких матчах мы всегда хотим сделать что-нибудь особенное, потому что на кону выход в полуфинал Лиги Чемпионов. Но иногда сделать меньше — значит сделать лучше".

"Негативные события вроде промаха Агуэро с пенальти слишком негативно сказываются на нас. Забей мы этот пенальти, мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части. Но вместо этого мы выпали из игры. Такого не должно происходить с большой командой. Это показывает, что мы еще не готовы", — сообщил Гюндоган Sky Deutschland.


Метки Гюндоган, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 10.04.2019 17:58 # blackdreamer
    ноль на рукаве
    лучша команда по катанию ребят из 4 дивизиона англии
    не более

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  2. chr1s8rown 10.04.2019 17:11 # chr1s8rown
    Пока не выиграйте 5 лч
    Рот не открывайте шлюхи

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  3. max87 10.04.2019 17:05 # max87
    Если бы, да кабы..
    Вчеры "МС" были никакие, поэтому заслуженное поражение! #COYS

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