Гюндоган: "Сити" нервничает в важных матчах Лиги Чемпионов"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган считает, что его команда все еще не готова проводить большие матчи на европейской арене.

Накануне вечером "горожане" потерпели поражение 1:0 в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма". Еще больше, чем результат, поклонников "Сити" озадачила продемонстрированная коллективом Хосепа Гвардиолы игра.



"Сити" был слишком суетлив, а временами труслив, не захотев или не сумев взять инициативу в свои руки. По мнению Илкая, это говорит о том, что "горожане" пока не готовы стать лучшей командой Европы.



"Мы не были достаточно смелыми в этом матче и совершили кучу простых ошибок. У меня есть ощущение, что мы нервничаем в важных матчах Лиги Чемпионов. Мы всегда принимаем неправильные решения. В таких матчах мы всегда хотим сделать что-нибудь особенное, потому что на кону выход в полуфинал Лиги Чемпионов. Но иногда сделать меньше — значит сделать лучше".



"Негативные события вроде промаха Агуэро с пенальти слишком негативно сказываются на нас. Забей мы этот пенальти, мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части. Но вместо этого мы выпали из игры. Такого не должно происходить с большой командой. Это показывает, что мы еще не готовы", — сообщил Гюндоган Sky Deutschland.