Вертонген: "С VAR придется обороняться по-другому"

Защитник "Тоттенхэма" заявил, что командам Премьер-Лиги нужно будет изменить свою манеру оборонительной игры после появления системы VAR в Премьер-Лиге.

Накануне вечером VAR была задействована на первом матче чисто английского четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Сити". С помощью этой системы рефери назначил пенальти в ворота "шпор", однако Серхио Агуэро не смог пробить Уго Льориса.



После минимальной победы "шпор", одержанной благодаря позднему гол Сон Хен Мина, Вертонген дал свою оценку VAR. По мнению бельгийца, теперь защитникам в Премьер-Лиге нужно быть осторожнее.



"В замедленном повторе многие инциденты кажутся пенальти. Взять хотя бы матч ПСЖ — "Манчестер Юнайтед". Думаю, мы должны изменить манеру, в которой мы обороняемся. Мы не сбиваем намеренно соперников, но даже малейшие касания, если посмотреть их по 20 раз в замедленном повторе, приведут к назначению множества пенальти. В Премьер-Лиге вы увидите минимум на 20, 30, 40 пенальти больше в предстоящие годы".



"Никто не ожидал, что "Сити" дадут пенальти — даже их игроки не просили об этом, так что назначение данного пенальти было крайне спорным. Таков VAR. В каком-то смысле это хорошо. Я не являюсь однозначным поклонником этой системы, но польза от нее будет каждому".



"Думаю, она многое забирает из игры. Но, как я уже сказал, взамен она даст больше. Ведь подобное может произойти и с нами — если мы получим такого рода пенальти, мы будем очень счастливы".



"Футбол — всегда очень эмоциональная игра, и VAR это слегка меняет. После VAR ты уже не можешь жаловаться, потому что решение принято, рефери проверил его. Апеллировать не к чему", — цитирует Вертонген The Guardian.