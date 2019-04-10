Помощник Клоппа: "Ливерпуль" заинтересован в игроках вроде Невеша"
Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс заявил, что полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш — это того рода игрок, которые интересы "красным".
Имея на руках предложения от больших европейских клубов, летом 2017 Невеш шокировал всех, отправившись выступать во второй английский дивизион. Однако Рубен не прогадал, выиграв с "волками" Чемпионшип и ярко проводя дебютную кампанию в Премьер-Лиге.
Сейчас уровень интереса к 22-летнему португальцу — а также его цена — только возрос. Если Невеш будет доступен для трансфера в предстоящее окно, это может побудить "Ливерпуль" к действию.
"Я очень хорошо его знаю, его амбиции, его страсть к игре, его профессионализм. Я знаю, что он дает команде, и такого рода игроки всегда интересуют нас".
"Я узнал его, наблюдая за его игрой в "Вулверхэмпоне". Я увидел технику и профессионализм, я увидел игрока, которого знал по сезону 2013/14", — сообщил помощник Юргена Клоппа O Jogo.
10.04.2019 15:00
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им бы подумать не о центре поля, а о приобретении флангового защитника. а то Милнером, хоть он и хорош, закрывать все дыры на флангах в его годы как-то неприлично.
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Игрок может и крутой, но зачем нам ещё один цепной пёс в линию полузащиты? Если только у нас не будет целью перебегать всех противников в новом сезоне.
Я считаю, что нам нужен особенный игрок в линию полузащиты по примеру Фабрегаса в Челси, то есть своеобразный взломщик (креативщик, ассистент) против команд с насыщенной обороной. Раньше им был Фил, но сейчас эта вакансия в клубе свободна. Такого рода игроки стоит немало, но в это трансферное окно мы можем себе позволить такое точечное и крайне необходимое приобретение (голосую за Дракслера). Нужно задуматься и о универсальном форварде под замену основной тройке (Вернер или Лосано), но нетстоит списывать Ориги и Лаллану но счетов. Очень рассчитываю, что Адама оставят травмы и он вернет себе статус важного игрока как и прежде, его энергии и креатива не хватает Ливерпулю.
Как говорится, мечтать не вредно)
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Ну по сути у нас дохера игроков центра поля, а меньше чем 50 волки его не дадут. Поэтому хз нужен ли.
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Ну что ты будешь делать, уже не на одну ветку с новостью ЛФК, без огнетушителя не зайти.
Пердаки Шити полыхают, будто 3-я мировая началась.
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да там любой играть сможет, вон даже днарь вроде Сосолаха у них за топа выставляется, а весь секрет в том, что Клоп топовый ротатор.
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НУ ЕСЛИ ТРОФЕЙ НЕ НУЖЕН ТО ПОЖАЛУЙСТА ВЕЛКОМ ТО ЛОСЕРПУЛ
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