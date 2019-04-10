Помощник Клоппа: "Ливерпуль" заинтересован в игроках вроде Невеша"

Ассистент главного тренера "Ливерпуля" Пеп Лейндерс заявил, что полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш — это того рода игрок, которые интересы "красным".

Имея на руках предложения от больших европейских клубов, летом 2017 Невеш шокировал всех, отправившись выступать во второй английский дивизион. Однако Рубен не прогадал, выиграв с "волками" Чемпионшип и ярко проводя дебютную кампанию в Премьер-Лиге.



Сейчас уровень интереса к 22-летнему португальцу — а также его цена — только возрос. Если Невеш будет доступен для трансфера в предстоящее окно, это может побудить "Ливерпуль" к действию.



"Я очень хорошо его знаю, его амбиции, его страсть к игре, его профессионализм. Я знаю, что он дает команде, и такого рода игроки всегда интересуют нас".



"Я узнал его, наблюдая за его игрой в "Вулверхэмпоне". Я увидел технику и профессионализм, я увидел игрока, которого знал по сезону 2013/14", — сообщил помощник Юргена Клоппа O Jogo.