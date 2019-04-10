"Юнайтед" сделал предложение Мате остаться

Отец полузащитника Хуана Маты подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" предложил новый контракт его сыну.

Как известно, действующее соглашение экс-игрока "Челси" истекает грядущим летом. На днях Мата отказался обсуждать свое будущее, заявив, что сосредоточен на концовке сезона, однако Sky Sports располагает информацией, что Хуан уже провел переговоры с "Барселоной".



Диалог с "Юнайтед" тоже продолжается. Более того, клуб с "Олд Траффорд" уже озвучил условия, на которых готов сохранить 30-летнего испанца.



"Манчестер Юнайтед" предложил нам продление контракта, и мы очень рады этому. Но также у нас есть предложения от выступающих в Лиге Чемпионов команд".



"Возвращение в Испанию? Это возможно, но сейчас неподходящий день, чтобы это обсуждать. Еще ничего не решено", — сообщил Мата-старший Cadena Ser.