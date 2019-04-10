"Юнайтед" сделал предложение Мате остаться
Отец полузащитника Хуана Маты подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" предложил новый контракт его сыну.
Как известно, действующее соглашение экс-игрока "Челси" истекает грядущим летом. На днях Мата отказался обсуждать свое будущее, заявив, что сосредоточен на концовке сезона, однако Sky Sports располагает информацией, что Хуан уже провел переговоры с "Барселоной".
Диалог с "Юнайтед" тоже продолжается. Более того, клуб с "Олд Траффорд" уже озвучил условия, на которых готов сохранить 30-летнего испанца.
"Манчестер Юнайтед" предложил нам продление контракта, и мы очень рады этому. Но также у нас есть предложения от выступающих в Лиге Чемпионов команд".
"Возвращение в Испанию? Это возможно, но сейчас неподходящий день, чтобы это обсуждать. Еще ничего не решено", — сообщил Мата-старший Cadena Ser.
10.04.2019 14:30
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такая фотка, что кажется, это его внук подтвердил, а не отец. ну или отец на гэндальфа похож с бородой в пол
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