Президент "Порту" раскритиковал Салаха за грубый фол

Президент "Порту" Пинту Да Кошта раскритиковал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за грубый фол против капитана португальской команды Данилу Перейры.

Накануне вечером "красные" одержали комфортную победу над "Порту" со счетом 2:0, сделав большой шаг по направлению к полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.



Салаху в этом матче отличиться не удалось, но во втором тайме Мохамед обратил на себя внимание грубой игрой против Данилу. Колумнист Daily Mail Марк Клаттенбург написал, что 26-летнему египтянину повезло избежать красной карточки.



81-летний Да Кошта, чья команда также недосчиталась пенальти за попадание мяча в руку Трента Александер-Арнольда в первом тайме, тоже остался шокирован тем, что Салах избежал удаления.



"Данило должен благодарить Бога, потому что это было движение, направленное на перелом ноги. Я благодарен Богу, что он избежал перелома", — цитирует Да Кошту Daily Mirror.





Even with VAR Salah and Liverpool still get away with a clear red card... pic.twitter.com/CcUHKQPAus