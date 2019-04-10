Президент "Порту" раскритиковал Салаха за грубый фол

Данилу Перейра и Мохамед Салах Президент "Порту" Пинту Да Кошта раскритиковал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за грубый фол против капитана португальской команды Данилу Перейры.

Накануне вечером "красные" одержали комфортную победу над "Порту" со счетом 2:0, сделав большой шаг по направлению к полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Салаху в этом матче отличиться не удалось, но во втором тайме Мохамед обратил на себя внимание грубой игрой против Данилу. Колумнист Daily Mail Марк Клаттенбург написал, что 26-летнему египтянину повезло избежать красной карточки.

81-летний Да Кошта, чья команда также недосчиталась пенальти за попадание мяча в руку Трента Александер-Арнольда в первом тайме, тоже остался шокирован тем, что Салах избежал удаления.

"Данило должен благодарить Бога, потому что это было движение, направленное на перелом ноги. Я благодарен Богу, что он избежал перелома", — цитирует Да Кошту Daily Mirror.



Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Порту, Салах

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1844

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  1. frisby 10.04.2019 14:45 # frisby
    игровой момент. неумышленно. но минимум жёлтая

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  2. ray-black 10.04.2019 14:24 # ray-black
    Ну да. Красная без вариантов. Судья проглядел явно.

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  3. meshuggah 10.04.2019 14:12 # meshuggah
    норм ротирование клопа достигло уже масштабов европы

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  4. pistolero-lfc 10.04.2019 14:00 # pistolero-lfc
    лол, так на видео видно как защитиник умышленно хочет травмировать Салаха. Салах просто красавчик, успел вовремя убрать ногу

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  5. silva77 10.04.2019 13:51 # silva77
    Ну ничего особенного Это же БЕСЗТРОФЕЙНИКПУЛ она же ПЕНАЛЬТИПУЛ она же СЕМУЛЯНТПУЛ она же ОФСАЙДПУЛ она же МАСТЕРЫПОСОСАЛКУСУДЬИПУЛ

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  6. liverbro 10.04.2019 13:39 # liverbro
    Пздц,какие же некоторые мумушники ущербные и отбитые

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  7. rap-woiska 10.04.2019 13:34 # rap-woiska
    Чистейший пенальти не поставили за руку, как можно было это про глядеть с вар

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  8. keane16 10.04.2019 13:33 # keane16
    Ниче не было, это даже не фол, он не хотел (с) скузня
    Попали бы так условному ВВД по ноге, то вони было бы...уххх

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  9. xin 10.04.2019 13:31 # xin
    А вы видите как Салах психует каждый раз, как транжирит 100% момент? Явно кукуха поехала после Рамоса.

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  10. ilovemanutd 10.04.2019 13:11 # ilovemanutd
    Меня больше беспокоит почему 81 летний ПРЕЗИДЕНТ клуба верит в бога

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  11. lfcynwa 10.04.2019 13:10 # lfcynwa
    какой найух "клиар ред кард". Неумышленно, но желтую давать надо было

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  12. only--liverpool 10.04.2019 13:05 # only--liverpool
    Салах пидарас и крыса конечно, но тут думаю неумышленно

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  13. electric 10.04.2019 13:03 # electric
    Сайбали ныть, цыгане о6оссаные.

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