Президент "Порту" раскритиковал Салаха за грубый фол
Президент "Порту" Пинту Да Кошта раскритиковал нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха за грубый фол против капитана португальской команды Данилу Перейры.
Накануне вечером "красные" одержали комфортную победу над "Порту" со счетом 2:0, сделав большой шаг по направлению к полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
Салаху в этом матче отличиться не удалось, но во втором тайме Мохамед обратил на себя внимание грубой игрой против Данилу. Колумнист Daily Mail Марк Клаттенбург написал, что 26-летнему египтянину повезло избежать красной карточки.
81-летний Да Кошта, чья команда также недосчиталась пенальти за попадание мяча в руку Трента Александер-Арнольда в первом тайме, тоже остался шокирован тем, что Салах избежал удаления.
"Данило должен благодарить Бога, потому что это было движение, направленное на перелом ноги. Я благодарен Богу, что он избежал перелома", — цитирует Да Кошту Daily Mirror.
Even with VAR Salah and Liverpool still get away with a clear red card... pic.twitter.com/CcUHKQPAus— BG (@ScoutedSZN) 9 апреля 2019 г.
10.04.2019 13:00
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Последние комментарии:
игровой момент. неумышленно. но минимум жёлтая
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Ну да. Красная без вариантов. Судья проглядел явно.
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норм ротирование клопа достигло уже масштабов европы
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лол, так на видео видно как защитиник умышленно хочет травмировать Салаха. Салах просто красавчик, успел вовремя убрать ногу
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Ну ничего особенного Это же БЕСЗТРОФЕЙНИКПУЛ она же ПЕНАЛЬТИПУЛ она же СЕМУЛЯНТПУЛ она же ОФСАЙДПУЛ она же МАСТЕРЫПОСОСАЛКУСУДЬИПУЛ
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Пздц,какие же некоторые мумушники ущербные и отбитые
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Чистейший пенальти не поставили за руку, как можно было это про глядеть с вар
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Ниче не было, это даже не фол, он не хотел (с) скузня
Попали бы так условному ВВД по ноге, то вони было бы...уххх
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А вы видите как Салах психует каждый раз, как транжирит 100% момент? Явно кукуха поехала после Рамоса.
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Меня больше беспокоит почему 81 летний ПРЕЗИДЕНТ клуба верит в бога
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какой найух "клиар ред кард". Неумышленно, но желтую давать надо было
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Салах пидарас и крыса конечно, но тут думаю неумышленно
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Сайбали ныть, цыгане о6оссаные.
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