Игроки МЮ будут получать на 25% меньше, если не попадут в Лигу Чемпионов

Зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед" снизятся на 25 процентов, если им не удастся обеспечить участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

В концовке этого сезона "красные дьяволы" ведут ожесточенную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также продолжают движение в Лиге Чемпионов.



Если ни одна из этих двух целей не будет достигнута, и "Юнайтед" не обеспечит себе положенных за выступление в Лиге Чемпионов денег, то зарплаты игроков автоматически снизятся на четверть, сообщает The Sun.



Соответствующее условие прописано в контрактах всех игроков "дьяволов", включая Давида Де Хеа, Поля Погба и Алексиса Санчеса, для которых это может стать еще одним поводом к уходу из клуба.



Добавим, что спонсорский контракт "Юнайтед" с Adidas тоже имеет зависимость с Лигой Чемпионов и автоматически "худеет" на 30 процентов, если клуб два сезона подряд остается вне элитного европейского соревнования.