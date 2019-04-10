Игроки МЮ будут получать на 25% меньше, если не попадут в Лигу Чемпионов
Зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед" снизятся на 25 процентов, если им не удастся обеспечить участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон.
В концовке этого сезона "красные дьяволы" ведут ожесточенную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также продолжают движение в Лиге Чемпионов.
Если ни одна из этих двух целей не будет достигнута, и "Юнайтед" не обеспечит себе положенных за выступление в Лиге Чемпионов денег, то зарплаты игроков автоматически снизятся на четверть, сообщает The Sun.
Соответствующее условие прописано в контрактах всех игроков "дьяволов", включая Давида Де Хеа, Поля Погба и Алексиса Санчеса, для которых это может стать еще одним поводом к уходу из клуба.
Добавим, что спонсорский контракт "Юнайтед" с Adidas тоже имеет зависимость с Лигой Чемпионов и автоматически "худеет" на 30 процентов, если клуб два сезона подряд остается вне элитного европейского соревнования.
10.04.2019 12:00
Просмотров: 1237
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вполне норм ) учитывая зарплатную ведомость мю.
Как раз отобьют компенсацию Моуру.
(ответить)
Причем тут игроки, если чмоур слил полсезона ради неустойки
(ответить)
Это получается Погбецо вместо 300 будет получать только 225?! Да уж, тут любой на выход направится.
(ответить)
Надо что бы попали, это же миллионные убытки для мешка
(ответить)
инстаграмовскому петушку с фотки может не хватить на барбершоп, педикюр, шоколадное обёртывание и депиляцию
(ответить)
хахахаа нищебродский клубишко))
(ответить)
лолита!
(ответить)
Ахахахахах
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий