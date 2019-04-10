Игроки МЮ будут получать на 25% меньше, если не попадут в Лигу Чемпионов

Поль Погба Зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед" снизятся на 25 процентов, если им не удастся обеспечить участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон.

В концовке этого сезона "красные дьяволы" ведут ожесточенную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, а также продолжают движение в Лиге Чемпионов.

Если ни одна из этих двух целей не будет достигнута, и "Юнайтед" не обеспечит себе положенных за выступление в Лиге Чемпионов денег, то зарплаты игроков автоматически снизятся на четверть, сообщает The Sun.

Соответствующее условие прописано в контрактах всех игроков "дьяволов", включая Давида Де Хеа, Поля Погба и Алексиса Санчеса, для которых это может стать еще одним поводом к уходу из клуба.

Добавим, что спонсорский контракт "Юнайтед" с Adidas тоже имеет зависимость с Лигой Чемпионов и автоматически "худеет" на 30 процентов, если клуб два сезона подряд остается вне элитного европейского соревнования.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 12:00

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  1. highneken 10.04.2019 12:15 # highneken
    Вполне норм ) учитывая зарплатную ведомость мю.
    Как раз отобьют компенсацию Моуру.

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  2. gandalf 10.04.2019 12:14 # gandalf
    Причем тут игроки, если чмоур слил полсезона ради неустойки

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  3. brown-ale 10.04.2019 12:06 # brown-ale
    Это получается Погбецо вместо 300 будет получать только 225?! Да уж, тут любой на выход направится.

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  4. moneymaker 10.04.2019 12:03 # moneymaker
    Надо что бы попали, это же миллионные убытки для мешка

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  5. frisby 10.04.2019 12:02 # frisby
    инстаграмовскому петушку с фотки может не хватить на барбершоп, педикюр, шоколадное обёртывание и депиляцию

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  6. bezviz 10.04.2019 12:02 # bezviz
    хахахаа нищебродский клубишко))

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  7. pistolero-lfc 10.04.2019 12:02 # pistolero-lfc
    лолита!

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  8. only--liverpool 10.04.2019 12:00 # only--liverpool
    Ахахахахах

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