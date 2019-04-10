Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи среды

Поль Погба и Лионель Месси В среду внимание поклонников английского футбола будет приковано к матчу "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". Каталонский клуб считается фаворитом в этой паре, но МЮ уже доказал на предыдущей стадии, что умеет добиваться результата за счет характера.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БАРСЕЛОНА
Среда, 10 апреля, 22:00

"Манчестер Юнайтед" не играл на стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов с 2014 года, когда еще при Дэвиде Мойесе "красные дьяволы" уступили по сумме двух матчей "Баварии". Как и тогда, сейчас МЮ не будет фаворитом пары, но роль андердога не помешала команде Оле Гуннара Сульшера пройти в 1/8 ПСЖ, даже после домашнего поражения 1:3 — в таком статусе "Юнайтед" пребывать в Лиге Чемпионов вполне комфортно. Другое дело, что "Барселона" — на порядок более опытная команда, которая не разбазарит преимущество, если "Юнайтед" подарит его в домашней игре, и допускать такого провала, который случился в домашнем матче на предыдущей стадии, "дьяволам" уж точно не стоит.

"Барселона" не идеальна и допускает время от времени осечки в чемпионате, но обусловлены они в основном потерей концентрации в условиях огромного турнирного преимущества перед конкурентами. "Юнайтед" же после эмоционального всплеска, вызванного сменой менеджера, потихоньку возвращается к своему привычному в последние годы состоянию, рискуя потерять Лигу Чемпионов на следующий сезон, если не поправит дела в чемпионате. Чуда от "Юнайтед" в Лиге Чемпионов не ждут, и вылет воспримут нормально. Самое главное — чтобы команда проявила характер и использовала все свои возможности для того, чтобы пройти столь сильного соперника, как "Барселона".

Ключевая статистика от Who Scored

- "Барселона" непобедима уже в восьми матчах Лиги Чемпионов кряду;
- "Барселона" не проигрывает в 16 матчах во всех турнирах кряду;
- "Юнайтед" проиграл три из четырех последних матчей во всех соревнованиях.

Прогноз Who Scored: 0:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: победа "Барселоны" — 2.0 в БК Бетсити

Чарли Николас

"С большим нетерпением жду этого матча. "Манчестер Юнайтед" на грани пропасти — есть много вопросов насчет того, является ли Оле Гуннар правильным человеком для клуба в момент, когда он получил постоянный контакт. Они собираются избавляться от многих игроков? А это снова порождает негативную атмосферу. "Барселона" приедет в гости, и Люку Шоу придется сыграть против Лионеля Месси. Кажется, у "Юнайтед" будет масса проблем с Месси и Суаресом. Луис Суарес захочет преуспеть на "Олд Траффорд", а Месси, на мой взгляд, просто лучший. У "Юнайтед" ключевым игроком является Маркус Рэшфорд, со своим темпом и движением".

Прогноз Чарли Николаса: 1:2

АЯКС — ЮВЕНТУС
Среда, 10 апреля, 22:00

От этой пары веет ностальгией для тех, кто хорошо помнит времена середины 90-х, когда "Аякс" и "Ювентус" были королями европейского футбола и главными его антагонистами. Ничего не изменилось коренным образом и сейчас: "Аякс" воспитал новое поколение звезд, которые разойдутся по богатым европейским клубам уже в ближайшее время, а "Ювентус" остается прагматичной и классной командой, делающей ставку на проверенных и опытных исполнителей. Когда "Юве" и "Аякс" встречались в финале Лиги Чемпионов, у итальянцев был Зинедин Зидан, а сейчас у них есть Криштиану Роналду, способный гарантировать результат в матче с любым противником.

"Аякс" снова будет аутсайдером — как и на предыдущей стадии с "Реалом". И снова же "Аякс" будет противостоять команде опытной, классной и прагматичной, противопоставляя этому юношеский задор, большое желание проявить себя и свои лучшие качества. Играть с "Ювентусом" в открытый футбол опасно, но у "Аякса" нет другого выбора — играть по-другому эта команда просто не умеет исторически. Тем интереснее данное противостояние молодости и опыта, азарта и хладнокровия для стороннего наблюдателя.

Ключевая статистика от Who Scored

- "Аякс" не проигрывал в 15 из 16 последних матчей в Лиге Чемпионов;
- в трех последних матчах "Аякса" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Аякс" выиграл девять из 10 последних матчей во всех турнирах, забивая в них в среднем больше 3.5 голов за раз.

Прогноз Who Scored: 2:2

Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 2.0 в БК Бетсити

Чарли Николас

"Я не уверен, что Криштиану Роналду будет готов, он отдыхал в последнем туре чемпионата Италии. Если его не будет в старте, это большой шанс для "Аякса". "Ювентус" попытается свести все к физическому противостоянию, но "Аякс" очень энергичен и креативен. Душан Тадич — их наиболее мастеровитый игрок, но и вся команда в целом хороша. Думаю, что обе команды забьют, но выиграет "Аякс".

Прогноз Чарли Николаса: 2:1

Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Лига Чемпионов, прогнозы, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 11:05

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Последние комментарии:




  1. kingoflondon 10.04.2019 12:57 # kingoflondon
    Сульшер :“Иногда поражение 3:0 лучше чем 6:1”

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  2. masterofcactus 10.04.2019 12:52 # masterofcactus
    Прихлебатели обоих мочестерских помоек делают сосай плешивым псам.

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  3. chr1s8rown 10.04.2019 12:46 # chr1s8rown
    шакалы не отвечают взаимностью .
    Выберут какого нибудь обемаянг или ныркейн от 09.04.2019 07:18


    Источник: http://fapl.ru/users/chr1s8rown/

    Стерлинг отдал свой голос Кейну как Игроку Года

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  4. kingoflondon 10.04.2019 12:43 # kingoflondon
    один парень говорил , что не любит ливерпуль , но ему нравится , как он пахнет.

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  5. highneken 10.04.2019 12:41 # highneken
    Какой кубок самый красивый ?
    Топ 3

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  6. ian 10.04.2019 12:34 # ian
    09.04.2019 21:18 #
    mata05

    Порто забьет
    Тотещит 1х
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/69958/?c=1#c6858020

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  7. only--liverpool 10.04.2019 12:33 # only--liverpool
    Ливерпулю надо сбрасывать балласт в этом сезоне (Морено,Старридж,Клайн + я бы Чемберлена нахуй послал) и покупать лютых топариков, как в прошлом сезоне и все будет изумительно...

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  8. cacique 10.04.2019 12:29 # cacique
    Портовые обоссаные обрыганы горят от очередной победы с помощью ротатора Клопа. Ору.
    Ну что за убогие неликвидные куски мяса эти портовые обрыганы?

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  9. lancerlancer1 10.04.2019 12:25 # lancerlancer1
    Ливерпуль хорош, но, как по-мне, есть одно НО. Если против них хорошо обороняться, они практически ничего не могут сделать, вчера наглядно это было показано Порту во втором тайме. Мгновенно перестают работать "забросики", а это их главное, и почти, единственное оружие. В позиционке предложить нечего. Если уж не Барселона, которая в атаку ой как может, то Юве (дойдя до финала) им не пройти. В общем не верю в победу Ливерпуля в ЛЧ

    P.S. Кто-то сравнивал Азара и Салаха? да вы что, ребята, Азар круче Салаха в разы. Доказывать ничего не буду, просто представьте Азара на месте Салаха в Ливерпуле.... +100500 к и так мощной атаке колбасных

    (ответить)

  10. only--liverpool 10.04.2019 12:24 # only--liverpool
    И да Фирма просто красавелло, серый кардинал Ливерпуля. Польза 200%.

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  11. only--liverpool 10.04.2019 12:21 # only--liverpool
    Отметил бы Алиссона еще сейф нереальный <3

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  12. only--liverpool 10.04.2019 12:20 # only--liverpool
    Рад что Кейта начал забивать, глорики которые плакали что неудачный трансфер глотают немытые)))

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  13. only--liverpool 10.04.2019 12:19 # only--liverpool
    Кстати Салах пидор нереальный, чего он майку снимал дебил не понятно))) Просто тупорылый муслимский бегунок...

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  14. only--liverpool 10.04.2019 12:13 # only--liverpool
    Как же красиво и грамотно игру подсушили на 2-0...

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  15. fanstevengerrard 10.04.2019 12:09 # fanstevengerrard
    https://www.youtube.com/watch?v=wkiIkLAg2xE
    Вот это позор.

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  16. only--liverpool 10.04.2019 12:09 # only--liverpool
    Еще раз повторюсь - ни Барселона, ни Юнайтед - не чета нынешнему Ливерпулю... финал наш... как минимум...

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  17. only--liverpool 10.04.2019 12:06 # only--liverpool
    Бля как же хорошо на душе поссоны....

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  18. bezviz 10.04.2019 12:04 # bezviz
    сити КАЛ и АПЛ
    уотфорд КА
    Челси ЛЕ и 4 место
    юве ЛЧ
    лузерка - х.уй в сраке

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  19. torres-9- 10.04.2019 12:03 # torres-9-
    Удачи МЮ , накажите этих выскочек из Барселоны !!!

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  20. cacique 10.04.2019 11:58 # cacique
    В Барсе симуляции в портовой помойке ротация.
    позор футбола, проще говоря.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69973/?c=1#c6858505

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