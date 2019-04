Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи среды

В среду внимание поклонников английского футбола будет приковано к матчу "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". Каталонский клуб считается фаворитом в этой паре, но МЮ уже доказал на предыдущей стадии, что умеет добиваться результата за счет характера.





МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БАРСЕЛОНА

Среда, 10 апреля, 22:00



"Манчестер Юнайтед" не играл на стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов с 2014 года, когда еще при Дэвиде Мойесе "красные дьяволы" уступили по сумме двух матчей "Баварии". Как и тогда, сейчас МЮ не будет фаворитом пары, но роль андердога не помешала команде Оле Гуннара Сульшера пройти в 1/8 ПСЖ, даже после домашнего поражения 1:3 — в таком статусе "Юнайтед" пребывать в Лиге Чемпионов вполне комфортно. Другое дело, что "Барселона" — на порядок более опытная команда, которая не разбазарит преимущество, если "Юнайтед" подарит его в домашней игре, и допускать такого провала, который случился в домашнем матче на предыдущей стадии, "дьяволам" уж точно не стоит.



"Барселона" не идеальна и допускает время от времени осечки в чемпионате, но обусловлены они в основном потерей концентрации в условиях огромного турнирного преимущества перед конкурентами. "Юнайтед" же после эмоционального всплеска, вызванного сменой менеджера, потихоньку возвращается к своему привычному в последние годы состоянию, рискуя потерять Лигу Чемпионов на следующий сезон, если не поправит дела в чемпионате. Чуда от "Юнайтед" в Лиге Чемпионов не ждут, и вылет воспримут нормально. Самое главное — чтобы команда проявила характер и использовала все свои возможности для того, чтобы пройти столь сильного соперника, как "Барселона".



Ключевая статистика от Who Scored



- "Барселона" непобедима уже в восьми матчах Лиги Чемпионов кряду;

- "Барселона" не проигрывает в 16 матчах во всех турнирах кряду;

- "Юнайтед" проиграл три из четырех последних матчей во всех соревнованиях.



Прогноз Who Scored: 0:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: победа "Барселоны" — 2.0 в БК Бетсити



Чарли Николас



"С большим нетерпением жду этого матча. "Манчестер Юнайтед" на грани пропасти — есть много вопросов насчет того, является ли Оле Гуннар правильным человеком для клуба в момент, когда он получил постоянный контакт. Они собираются избавляться от многих игроков? А это снова порождает негативную атмосферу. "Барселона" приедет в гости, и Люку Шоу придется сыграть против Лионеля Месси. Кажется, у "Юнайтед" будет масса проблем с Месси и Суаресом. Луис Суарес захочет преуспеть на "Олд Траффорд", а Месси, на мой взгляд, просто лучший. У "Юнайтед" ключевым игроком является Маркус Рэшфорд, со своим темпом и движением".



Прогноз Чарли Николаса: 1:2



АЯКС — ЮВЕНТУС

Среда, 10 апреля, 22:00



От этой пары веет ностальгией для тех, кто хорошо помнит времена середины 90-х, когда "Аякс" и "Ювентус" были королями европейского футбола и главными его антагонистами. Ничего не изменилось коренным образом и сейчас: "Аякс" воспитал новое поколение звезд, которые разойдутся по богатым европейским клубам уже в ближайшее время, а "Ювентус" остается прагматичной и классной командой, делающей ставку на проверенных и опытных исполнителей. Когда "Юве" и "Аякс" встречались в финале Лиги Чемпионов, у итальянцев был Зинедин Зидан, а сейчас у них есть Криштиану Роналду, способный гарантировать результат в матче с любым противником.



"Аякс" снова будет аутсайдером — как и на предыдущей стадии с "Реалом". И снова же "Аякс" будет противостоять команде опытной, классной и прагматичной, противопоставляя этому юношеский задор, большое желание проявить себя и свои лучшие качества. Играть с "Ювентусом" в открытый футбол опасно, но у "Аякса" нет другого выбора — играть по-другому эта команда просто не умеет исторически. Тем интереснее данное противостояние молодости и опыта, азарта и хладнокровия для стороннего наблюдателя.



Ключевая статистика от Who Scored



- "Аякс" не проигрывал в 15 из 16 последних матчей в Лиге Чемпионов;

- в трех последних матчах "Аякса" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;

- "Аякс" выиграл девять из 10 последних матчей во всех турнирах, забивая в них в среднем больше 3.5 голов за раз.



Прогноз Who Scored: 2:2



Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 2.0 в БК Бетсити



Чарли Николас



"Я не уверен, что Криштиану Роналду будет готов, он отдыхал в последнем туре чемпионата Италии. Если его не будет в старте, это большой шанс для "Аякса". "Ювентус" попытается свести все к физическому противостоянию, но "Аякс" очень энергичен и креативен. Душан Тадич — их наиболее мастеровитый игрок, но и вся команда в целом хороша. Думаю, что обе команды забьют, но выиграет "Аякс".



Прогноз Чарли Николаса: 2:1



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru