Лига Чемпионов. Прогнозы на матчи среды
В среду внимание поклонников английского футбола будет приковано к матчу "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны". Каталонский клуб считается фаворитом в этой паре, но МЮ уже доказал на предыдущей стадии, что умеет добиваться результата за счет характера.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БАРСЕЛОНА
Среда, 10 апреля, 22:00
"Манчестер Юнайтед" не играл на стадии четвертьфинала Лиги Чемпионов с 2014 года, когда еще при Дэвиде Мойесе "красные дьяволы" уступили по сумме двух матчей "Баварии". Как и тогда, сейчас МЮ не будет фаворитом пары, но роль андердога не помешала команде Оле Гуннара Сульшера пройти в 1/8 ПСЖ, даже после домашнего поражения 1:3 — в таком статусе "Юнайтед" пребывать в Лиге Чемпионов вполне комфортно. Другое дело, что "Барселона" — на порядок более опытная команда, которая не разбазарит преимущество, если "Юнайтед" подарит его в домашней игре, и допускать такого провала, который случился в домашнем матче на предыдущей стадии, "дьяволам" уж точно не стоит.
"Барселона" не идеальна и допускает время от времени осечки в чемпионате, но обусловлены они в основном потерей концентрации в условиях огромного турнирного преимущества перед конкурентами. "Юнайтед" же после эмоционального всплеска, вызванного сменой менеджера, потихоньку возвращается к своему привычному в последние годы состоянию, рискуя потерять Лигу Чемпионов на следующий сезон, если не поправит дела в чемпионате. Чуда от "Юнайтед" в Лиге Чемпионов не ждут, и вылет воспримут нормально. Самое главное — чтобы команда проявила характер и использовала все свои возможности для того, чтобы пройти столь сильного соперника, как "Барселона".
Ключевая статистика от Who Scored
- "Барселона" непобедима уже в восьми матчах Лиги Чемпионов кряду;
- "Барселона" не проигрывает в 16 матчах во всех турнирах кряду;
- "Юнайтед" проиграл три из четырех последних матчей во всех соревнованиях.
Прогноз Who Scored: 0:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: победа "Барселоны" — 2.0 в БК Бетсити
Чарли Николас
"С большим нетерпением жду этого матча. "Манчестер Юнайтед" на грани пропасти — есть много вопросов насчет того, является ли Оле Гуннар правильным человеком для клуба в момент, когда он получил постоянный контакт. Они собираются избавляться от многих игроков? А это снова порождает негативную атмосферу. "Барселона" приедет в гости, и Люку Шоу придется сыграть против Лионеля Месси. Кажется, у "Юнайтед" будет масса проблем с Месси и Суаресом. Луис Суарес захочет преуспеть на "Олд Траффорд", а Месси, на мой взгляд, просто лучший. У "Юнайтед" ключевым игроком является Маркус Рэшфорд, со своим темпом и движением".
Прогноз Чарли Николаса: 1:2
АЯКС — ЮВЕНТУС
Среда, 10 апреля, 22:00
От этой пары веет ностальгией для тех, кто хорошо помнит времена середины 90-х, когда "Аякс" и "Ювентус" были королями европейского футбола и главными его антагонистами. Ничего не изменилось коренным образом и сейчас: "Аякс" воспитал новое поколение звезд, которые разойдутся по богатым европейским клубам уже в ближайшее время, а "Ювентус" остается прагматичной и классной командой, делающей ставку на проверенных и опытных исполнителей. Когда "Юве" и "Аякс" встречались в финале Лиги Чемпионов, у итальянцев был Зинедин Зидан, а сейчас у них есть Криштиану Роналду, способный гарантировать результат в матче с любым противником.
"Аякс" снова будет аутсайдером — как и на предыдущей стадии с "Реалом". И снова же "Аякс" будет противостоять команде опытной, классной и прагматичной, противопоставляя этому юношеский задор, большое желание проявить себя и свои лучшие качества. Играть с "Ювентусом" в открытый футбол опасно, но у "Аякса" нет другого выбора — играть по-другому эта команда просто не умеет исторически. Тем интереснее данное противостояние молодости и опыта, азарта и хладнокровия для стороннего наблюдателя.
Ключевая статистика от Who Scored
- "Аякс" не проигрывал в 15 из 16 последних матчей в Лиге Чемпионов;
- в трех последних матчах "Аякса" в Лиге Чемпионов проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Аякс" выиграл девять из 10 последних матчей во всех турнирах, забивая в них в среднем больше 3.5 голов за раз.
Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 2.0 в БК Бетсити
Чарли Николас
"Я не уверен, что Криштиану Роналду будет готов, он отдыхал в последнем туре чемпионата Италии. Если его не будет в старте, это большой шанс для "Аякса". "Ювентус" попытается свести все к физическому противостоянию, но "Аякс" очень энергичен и креативен. Душан Тадич — их наиболее мастеровитый игрок, но и вся команда в целом хороша. Думаю, что обе команды забьют, но выиграет "Аякс".
Прогноз Чарли Николаса: 2:1
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
10.04.2019 11:05
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Последние комментарии:
Сульшер :“Иногда поражение 3:0 лучше чем 6:1”
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Прихлебатели обоих мочестерских помоек делают сосай плешивым псам.
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шакалы не отвечают взаимностью .
Выберут какого нибудь обемаянг или ныркейн от 09.04.2019 07:18
Источник: http://fapl.ru/users/chr1s8rown/
Стерлинг отдал свой голос Кейну как Игроку Года
(ответить)
один парень говорил , что не любит ливерпуль , но ему нравится , как он пахнет.
(ответить)
Какой кубок самый красивый ?
Топ 3
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09.04.2019 21:18 #
mata05
Порто забьет
Тотещит 1х
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Источник: http://fapl.ru/posts/69958/?c=1#c6858020
(ответить)
Ливерпулю надо сбрасывать балласт в этом сезоне (Морено,Старридж,Клайн + я бы Чемберлена нахуй послал) и покупать лютых топариков, как в прошлом сезоне и все будет изумительно...
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Портовые обоссаные обрыганы горят от очередной победы с помощью ротатора Клопа. Ору.
Ну что за убогие неликвидные куски мяса эти портовые обрыганы?
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Ливерпуль хорош, но, как по-мне, есть одно НО. Если против них хорошо обороняться, они практически ничего не могут сделать, вчера наглядно это было показано Порту во втором тайме. Мгновенно перестают работать "забросики", а это их главное, и почти, единственное оружие. В позиционке предложить нечего. Если уж не Барселона, которая в атаку ой как может, то Юве (дойдя до финала) им не пройти. В общем не верю в победу Ливерпуля в ЛЧ
P.S. Кто-то сравнивал Азара и Салаха? да вы что, ребята, Азар круче Салаха в разы. Доказывать ничего не буду, просто представьте Азара на месте Салаха в Ливерпуле.... +100500 к и так мощной атаке колбасных
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И да Фирма просто красавелло, серый кардинал Ливерпуля. Польза 200%.
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Отметил бы Алиссона еще сейф нереальный <3
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Рад что Кейта начал забивать, глорики которые плакали что неудачный трансфер глотают немытые)))
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Кстати Салах пидор нереальный, чего он майку снимал дебил не понятно))) Просто тупорылый муслимский бегунок...
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Как же красиво и грамотно игру подсушили на 2-0...
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https://www.youtube.com/watch?v=wkiIkLAg2xE
Вот это позор.
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Еще раз повторюсь - ни Барселона, ни Юнайтед - не чета нынешнему Ливерпулю... финал наш... как минимум...
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Бля как же хорошо на душе поссоны....
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сити КАЛ и АПЛ
уотфорд КА
Челси ЛЕ и 4 место
юве ЛЧ
лузерка - х.уй в сраке
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Удачи МЮ , накажите этих выскочек из Барселоны !!!
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В Барсе симуляции в портовой помойке ротация.
позор футбола, проще говоря.
Источник: http://fapl.ru/posts/69973/?c=1#c6858505
(ответить)
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