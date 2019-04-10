Сульшер предупредил МЮ насчет грязных трюков игроков "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил свою команду насчет грязных трюков "Барселоны" перед первым четвертьфинальным матчем Лиги Чемпионов.

Во вторник вечером угрозу для "красных дьяволов" будет таить не только Лионель Месси, но также такие маэстро провокаций и симуляций, как Серхио Бускетс с Луисом Суаресом.



Учитывая это, Сульшер призывает подопечных контролировать свои эмоции и не влезать в неприятности — иначе Месси их за это накажет.



"Как много голов Месси забил со штрафных из-за пределов площадки? Поэтому, конечно, мы должны быть осторожны, а рефери не могут попадаться на эти маленькие уловки".



"Команда разговаривала между собой об этом. В предыдущем раунде игроки ПСЖ подставлялись под фолы, но таков европейский футбол. Здесь ты должен быть терпеливее, когда отбираешь мяч".



"Такого рода игроки обладают кое-какими трюками в своем рукаве, они умело провоцируют себя. Тот матч стал уроком для нас".



"Я могу чувствовать это напряжение, этот восторг. На тренировках сегодня и вчера можно было видеть игроков, которые рвутся в бой", — цитирует Сульшера Daily Mirror.