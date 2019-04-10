Почеттино по-прежнему считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что в его глазах "Манчестер Сити" остается фаворитом не только четвертьфинального противостояния, но и всей Лиги Чемпионов.

Накануне вечером поздний гол Сон Хен Мина ознаменовал минимальную победу "шпор" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "горожан", которым в начале игры не удалось реализовать пенальти.



"Тоттенхэм" на равных провел этот матч, ничуть не испугавшись соперника, который в этом сезоне метит на покер, однако Почеттино ожидает, что в ответной встрече 17 апреля "Сити" покажет всю свою мощь.



"Я доволен игрой и нашим настроем. Конечно, мы сыграли очень очень хорошо, но наш вызов состоит в том, чтобы демонстрировать такой уровень регулярно".



"Нам все еще предстоит проделать большую работу, а "Манчестер Сити" по-прежнему является фаворитом Лиги Чемпионов. Конечно, это будет тяжело. Через неделю будет совершенно другой матч. Однако победа вселяет в нас веру, мы отправимся к ним в гости и будем много сражаться".



"На мой взгляд, "Манчестер Сити" остается фаворитом", — цитирует Клоппа Sky Sports.