Почеттино по-прежнему считает "Сити" фаворитом Лиги Чемпионов
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что в его глазах "Манчестер Сити" остается фаворитом не только четвертьфинального противостояния, но и всей Лиги Чемпионов.
Накануне вечером поздний гол Сон Хен Мина ознаменовал минимальную победу "шпор" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "горожан", которым в начале игры не удалось реализовать пенальти.
"Тоттенхэм" на равных провел этот матч, ничуть не испугавшись соперника, который в этом сезоне метит на покер, однако Почеттино ожидает, что в ответной встрече 17 апреля "Сити" покажет всю свою мощь.
"Я доволен игрой и нашим настроем. Конечно, мы сыграли очень очень хорошо, но наш вызов состоит в том, чтобы демонстрировать такой уровень регулярно".
"Нам все еще предстоит проделать большую работу, а "Манчестер Сити" по-прежнему является фаворитом Лиги Чемпионов. Конечно, это будет тяжело. Через неделю будет совершенно другой матч. Однако победа вселяет в нас веру, мы отправимся к ним в гости и будем много сражаться".
"На мой взгляд, "Манчестер Сити" остается фаворитом", — цитирует Клоппа Sky Sports.
10.04.2019 10:00
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"Наша цель хороший результат, не важно 0-1 1-0 0-0 1-1, наши главные матчи еще впереди, чтобы у игроков было свежесть мы выпустили некоторых игроков из второго состава, я сегодня рассчитывал на ничью, но мы проиграли не страшно есть ответный матч, так что не все так страшно", - цитирует Гвардиолла UEFA
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