Азар откажется от нового контракта, даже если "Челси" его не продаст

Эден Азар Плеймейкер Эден Азар не будет подписывать новый контракт, даже если "Челси" пригрозит сохранить его на оставшийся год по действующему соглашению.

Как утверждает The Telegraph, "Реал" хочет как можно скорее оформить трансфер Азара, но совершенно не готов платить запрашиваемые "синими" 100 миллионов фунтов, считая эту сумму завышенной за 28-летнего игрока с оставшимися 12 месяцами по контракту.

Рычагом давления на клуб со "Стэмфорд Бридж" может стать сам Эден. По информации издания, игрок сборной Бельгии не планирует продлевать свое пребывание в "Челси", даже если клуб удержит его силой на сезон 2019/20.

Азар даже не соглашается снова сесть за стол переговоров с "синими" и выслушать свежее предложение о новой сделке, и это может стать решающим фактором, почему в конце концов Эдену будет позволено уйти.

Если бы "Челси" решил сохранить Азара на следующий сезон, это было бы чревато не только потерей колоссальной денежной суммы, но и возможным уходом Эдена в стан другого английского клуба, чего на "Стэмфорд Бридж" допустить не могут.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2019 09:00

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  1. mixmaster 10.04.2019 10:56 # mixmaster
    стопро уходит из-за таких болел, типа юльки88. не хочет за таких пидор*сов играть

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  2. g3ndalf 10.04.2019 10:52 # g3ndalf
    в реале будет вторым бале, который в свое время в петунхеме считался египетским месси

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  3. shmanisa 10.04.2019 10:47 # shmanisa
    Главное колбасе вставит и подарит им очередной 0 на 30 летие...

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  4. heyoung 10.04.2019 10:10 # heyoung
    без Азара челси в середине таблицы болтаться будет

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  5. sausage 10.04.2019 09:39 # sausage
    Хз, вряд ли 100 млн фунтов адекватная цена сегодня за Азара, но Челси прав, что настаивает. Помимо того, что такая корова нужна самому, Азар сейчас ещё и единственный топовый актив а клубе. И тут уж, или продавай по максимально возможной цене, либо используй сам на полную катушку. Тем более, что в следующем сезоне игрок такого уровня очень потребуется Челси, в конце концов он может за сезон принести больше пользы, чем пара-тройка новичков, купленных за вырученные от его продажи деньги.

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  6. kos9k 10.04.2019 09:18 # kos9k
    в-верность
    ехехехе

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  7. meshuggah 10.04.2019 09:16 # meshuggah
    ахуели совсем штоли

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  8. ganinilyha 10.04.2019 09:04 # ganinilyha
    Так так что тут у нас? 0 пруфов?

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