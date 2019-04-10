Азар откажется от нового контракта, даже если "Челси" его не продаст

Плеймейкер Эден Азар не будет подписывать новый контракт, даже если "Челси" пригрозит сохранить его на оставшийся год по действующему соглашению.

Как утверждает The Telegraph, "Реал" хочет как можно скорее оформить трансфер Азара, но совершенно не готов платить запрашиваемые "синими" 100 миллионов фунтов, считая эту сумму завышенной за 28-летнего игрока с оставшимися 12 месяцами по контракту.



Рычагом давления на клуб со "Стэмфорд Бридж" может стать сам Эден. По информации издания, игрок сборной Бельгии не планирует продлевать свое пребывание в "Челси", даже если клуб удержит его силой на сезон 2019/20.



Азар даже не соглашается снова сесть за стол переговоров с "синими" и выслушать свежее предложение о новой сделке, и это может стать решающим фактором, почему в конце концов Эдену будет позволено уйти.



Если бы "Челси" решил сохранить Азара на следующий сезон, это было бы чревато не только потерей колоссальной денежной суммы, но и возможным уходом Эдена в стан другого английского клуба, чего на "Стэмфорд Бридж" допустить не могут.