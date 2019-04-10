Азар откажется от нового контракта, даже если "Челси" его не продаст
Плеймейкер Эден Азар не будет подписывать новый контракт, даже если "Челси" пригрозит сохранить его на оставшийся год по действующему соглашению.
Как утверждает The Telegraph, "Реал" хочет как можно скорее оформить трансфер Азара, но совершенно не готов платить запрашиваемые "синими" 100 миллионов фунтов, считая эту сумму завышенной за 28-летнего игрока с оставшимися 12 месяцами по контракту.
Рычагом давления на клуб со "Стэмфорд Бридж" может стать сам Эден. По информации издания, игрок сборной Бельгии не планирует продлевать свое пребывание в "Челси", даже если клуб удержит его силой на сезон 2019/20.
Азар даже не соглашается снова сесть за стол переговоров с "синими" и выслушать свежее предложение о новой сделке, и это может стать решающим фактором, почему в конце концов Эдену будет позволено уйти.
Если бы "Челси" решил сохранить Азара на следующий сезон, это было бы чревато не только потерей колоссальной денежной суммы, но и возможным уходом Эдена в стан другого английского клуба, чего на "Стэмфорд Бридж" допустить не могут.
10.04.2019 09:00
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Последние комментарии:
стопро уходит из-за таких болел, типа юльки88. не хочет за таких пидор*сов играть
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в реале будет вторым бале, который в свое время в петунхеме считался египетским месси
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Главное колбасе вставит и подарит им очередной 0 на 30 летие...
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без Азара челси в середине таблицы болтаться будет
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Хз, вряд ли 100 млн фунтов адекватная цена сегодня за Азара, но Челси прав, что настаивает. Помимо того, что такая корова нужна самому, Азар сейчас ещё и единственный топовый актив а клубе. И тут уж, или продавай по максимально возможной цене, либо используй сам на полную катушку. Тем более, что в следующем сезоне игрок такого уровня очень потребуется Челси, в конце концов он может за сезон принести больше пользы, чем пара-тройка новичков, купленных за вырученные от его продажи деньги.
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в-верность
ехехехе
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ахуели совсем штоли
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Так так что тут у нас? 0 пруфов?
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