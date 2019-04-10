Клопп доволен игрой Хендерсона в качестве атакующего полузащитника

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился перед своим капитаном Джорданом Хендерсоном, чьи атакующие таланты он так долго игнорировал.

Как и в прошлую пятницу против "Саутгемптона", когда Хендерсон появился на замену, накануне вечером против "Порту" в Лиге Чемпионов Джордан расположился на более атакующей позиции в центре поля, чем обычно.



28-летний англичанин регулярно создавал остроту, а также поучаствовал в голе Роберто Фирмино. После победы 2:0 Клопп отдал должное своему капитану.



"Хендо — блестящий игрок. Я очень рад, что он смог это снова продемонстрировать. Естественно, ему нравится эта позиция. Мы не использовали его здесь последние полтора года, в течение которых он играл опорного полузащитника".



"Прошу прощения насчет этого, виноват! Мы нуждались в нем здесь, в его хорошей игре и блестящих пасах", — цитирует Клоппа Daily Mirror.