Клопп доволен игрой Хендерсона в качестве атакующего полузащитника
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился перед своим капитаном Джорданом Хендерсоном, чьи атакующие таланты он так долго игнорировал.
Как и в прошлую пятницу против "Саутгемптона", когда Хендерсон появился на замену, накануне вечером против "Порту" в Лиге Чемпионов Джордан расположился на более атакующей позиции в центре поля, чем обычно.
28-летний англичанин регулярно создавал остроту, а также поучаствовал в голе Роберто Фирмино. После победы 2:0 Клопп отдал должное своему капитану.
"Хендо — блестящий игрок. Я очень рад, что он смог это снова продемонстрировать. Естественно, ему нравится эта позиция. Мы не использовали его здесь последние полтора года, в течение которых он играл опорного полузащитника".
"Прошу прощения насчет этого, виноват! Мы нуждались в нем здесь, в его хорошей игре и блестящих пасах", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
10.04.2019 08:00
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Надеюсь доживу до того момента, когда его попрут ссаными тряпками.
Унша!
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ничо ты не понимаешь, Юрка, ща отправишь Хендо в опорку, с указанием "играть проще и надежнее", глорики с фапли снова вонять будут про "не обостряет" и бла-бла-бла.
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